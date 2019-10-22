Kılıçdaroğlu: 15 Temmuz için toplanan paralar nerede?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Nerede bir dert nerede bir sorun varsa ben ya da arkadaşlarım yanınızda olacak. Biz siyaseti halka hizmet için yapıyoruz. Birileri siyaseti köşeyi dönmek için yapıyor. Herkese hakkını teslim etmek gerekiyor. Somalı işçilerin hakkı verilene kadar onların haklarına sahip çıkacağız.

Şehitlere saygı duymak hepimizin görevidir. Şehitlerimizin hakkın ve hukukunu her zaman savunduk.

Şehitlerimiz geliyor. Hangi görüşten, inançtan olursak olalım bir şehit haberi geldiğinde vicdanımızı dinliyoruz. Şehitler hepimizin ortak acılarıdır. Şehitlerimizin hakkını her zaman savundum. 15 Temmuz sonra kampanyalar düzenlendi, dernekler kuruldu. Vakfın adresi yok. Şehit yakınları ve gaziler için toplanan paralar nereye gitti. 15 Temmuz için para topladın, nerede bu para, cevap yok?

Tank-palet fabrikasını hangi gerekçeyle verdiniz? Bu soruyu soruyorum, cevap yok. Hangi gerekçeyle cevap vermiyorsunuz. İhaleyi hangi gazetede ilan ettiniz? BMC firmasının yüzde 49’u Katarlılara ait, bedava veriyorsunuz. Hangi gerekçeyle cevap vermiyorlar. Ordumuz destanlar yazıyor, tank-palet fabrikası Katarlıların elinde. Ben bunu sormak zorundayım.

Sabahın 5’inde insanların evini basıyorlar. Küçücük çocukların önünde babalarının ters kelepçeyle tutuklanması hangi adalette var? Adaleti mumla arıyoruz. Adalet bu ülkeye gelene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hâlâ şafak baskını yapılıyor, telefon edersin gelir. Bunun adı işkencedir, adalet böyle bir şey değildir. Savcı, tabii ki soruşturma açabilir. Gelmiyorsan tabii ki gerekeni yap.

Geçen hafta parlamentoda adalet reformunun birinci bölümü Meclis’te kabul edildi. Vicdan sahibi herkes adaletsizliğe karşı çıkar. Devletin dini adalettir. Canlı olan her şeyin hakkı ve hukuku vardır. Demokrasi diyoruz, düşünce açıklamak suç oldu. Hangi reformdan bahsediyoruz? Önemli olan hukukun üstünlüğü. Hakimin vicdanı olmadan o ülkeye adalet gelmez. Saray’dan talimatla karar veriliyorsa o ülkeye adalet gelmez.

KHK’lar ile 125 bin 687 kişi ihraç edildi. Arkasından FETÖ borsası kuruldu. Paran varsa kimse sana dokunmaz. Garibanı içeri atarlar. Parana göre adalet dağıtılıyor, bu en büyük adaletsizliktir. Adalet yoksa can ve mal güvenliği yoktur. Herkesin mal varlığına el konulabilir. Evi hemen basılabilir. Adalet herkes içindir.

Belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanması demokrasiye aykırıdır.

Saraydakilerin bir eli yağda bir eli balda… Peki gariban vatandaşın çocuğu ne olacak?