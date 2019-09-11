Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP Parti Meclisi pazar günü olağanüstü toplanacak

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında pazar günü olağanüstü toplanacak. Olağanüstü PM toplantısında yönetmelik değişkliği ve partiden ihraç edilenlerin bağışlanma talepleri görüşülecek. Bağışlanma talepleri içerisinde daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın olduğu da öğrenildi. Nazlıaka'nın daha önce yaptığı iki başvuru reddedilmişti.

12:21 -
Haberler Gündem
CHP Parti Meclisi pazar günü olağanüstü toplanacak

CHP PM olağan toplantısını Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle 4 Eylül’de Sivas'ta yapmıştı.  CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan PM’de siyasi gelişmeler ele alınırken, PM'nin gündeminde yer alan yönetmelik değişiklikleri ve bağışlanma maddeleri görüşülmemişti.

Yeniden toplanması kararı alınan PM, 15 Eylül Pazar günü saat 11.00’de parti genel merkezinde olağanüstü toplantıya çağrıldı. PM’de, “Üye yazılım yönetmeliği”, “Milletvekili aday saptama yönetmeliği”, “Etik kurul yönetmeliği” ve “Kongreler yönetmeliği”nin yanı sıradaha önce partiden ihraç edilen bazı kişiler için bağışlanma taleplerinin de görüşüleceği ifade edildi.

Bağışlanma talepleri içerisinde daha önce partiden ihraç edilen Aylin Nazlıaka’nın olduğu da öğrenildi. Nazlıaka’nın bağışlanması konusu daha önce de iki kez PM gündemine gelmiş ancak reddedilmişti.
ANKARA (AA)

Son güncelleme: android-time 12:24 11.09.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more