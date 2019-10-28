CHP’den Bahçeli’ye cevap! ‘Ciddiye almıyoruz’

14, 15 ve 16. Dönem İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun TBMM'deki cenaze törenine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. IŞİD’in elebaşı Ebubekir el-Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin Özkoç, “Emperyalist ülkelerin İslam dünyasında oluşturdukları korku ve savaş ortamı bin Ladin ile başladı, bugün Bağdadi ile sürer, bir başkası ile devam eder. Bu figüranların ne olup ne olmadığı önemli değil. Bu figüranlar gider ama arkasında duranlar savaşa ve kana doymayan insanlardır. Aslında onların istedikleri kendi çıkarları, beklentileridir. O yüzden bizim gibi ‘yurtta barış, cihanda barış' diyen ülkelerin duruşunun çok daha farklı olması gerekiyor. O ortama, çukura düşmemek gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

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MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, salı günü yapılan grup toplantısındaki açıklamaları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu eleştirmesine de cevap veren Özkoç, kendisini ciddiye almadıklarını söyledi. İHA