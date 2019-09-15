CHP’den öğrenci yurtlarında istismara karşı teklif

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, TOKİ'nin öğrenci yurtlarının inşasına öncelik vermesi için kanun teklifi hazırladı. Şahin, “Yeni 15 Temmuzları önlemek için öğrencilerimizi tarikat yurtlarından kurtaralım” dedi.

KALACAK YER BULMA ENDİŞESİ BİTMİYOR!

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifte, Anadolu'nun birçok bölgesinden çocuklarını eğitim için şehir dışına göndermek zorunda kalan ve maddi imkânları yetersiz olan ailelerin, devlet yurtlarındaki kontenjan azlığı nedeniyle çocuklarını devlet denetimindeki yurtlara yerleştiremediğine dikkat çekildi. CHP'li Şahin, “Şehir dışında öğrenim görecek olan öğrencilerimizin ailelerinde her yıl ‘kalacak yer bulma' endişesi devam ediyor. Kredi Yurtlar Kurumu ne yazık ki bu talebe sessiz kalıyor. Her yıl kontenjanlar artırılıyor, yurt sayısı fazlalaşıyor dense de bu sorun kalıcı bir şekilde çözüme bir türlü kavuşturulamıyor'' ifadesini kullandı.

ÖĞRENCİLER TARİKATLARIN KISKACINDA

Kanun teklifinin gerekçesinde KYK yurtlarındaki sayının az olması ve kontenjanların yetersizliğine değinen Şahin, barınma ihtiyacı olan öğrenci ailelerinin çocuklarını alternatif olarak görülen cemaat/tarikat yurt ve evlerine teslim etmek zorunda olduklarını vurguladı: “Bu yol ile çocuklarımız ve aileleri kötü niyetli gruplar, dini cemaat ve tarikatların kıskacına hapsolmaktadırlar. Söz konusu yurt ve evler, bu cemaat ve grupların örgütlenme alanlarını oluşturmaktadır. Bu yönüyle tek bir evladımızın dahi bu kötü niyetli grupların eline düşmesi devletimizin bekasını uzun vadede tehlikeye sokmaktadır.”

GEÇEN YIL 100 BİN AÇIKTA KALDI

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun 2018-2019 öğretim yılı içinde başvuran 403 bin 276 öğrenciden 304 bin 444'ünün yerleştirildiği açıkladığını hatırlatan Şahin, “Görüldüğü üzere yüz bine yakın öğrencimiz barınma haklarından yoksun bırakılmış. Bu öğrencilerimizin akıbetlerini ise bilmiyoruz. Nerede kaldılar, kiminle kaldılar belirsiz. Büyük ihtimal ile cemaat ve tarikatların sunduğu cazip fırsatlara kapıldılar! Gençlerimizin devlet ideolojisi ve Anayasal çerçeveden dışarı çıkarılmasına olanak sağlayan fetö gibi örgütlerin elinden kurtarılması için devlet denetiminde olan yurtların sayısı ve kapasitesi artırılmalıdır. Cemaat ve tarikatlar, devletin alternatifi olmaktan çıkarılmalıdır” dedi.

TOKİ, ÖĞRENCİ YURDUNA ÖNCELİK VERSİN!

Şahin, TOKİ'nin önceliğini lüks konut yapmaktan ziyade öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermesinin olmasını gerektiğini belirterek, “Verdiğimiz bu kanun teklifi ile önceliği, öğrencilerimizin yurt ihtiyacını karşılamaya yönelik hizmet verecek olan TOKİ, ülkemizde yıllardır ciddi sorunlara neden olan öğrencilerin barınma problemini de ortadan kaldıracak ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi devletimize düşman eden cemaat yurtlarının elinden kurtaracaktır. Acilen ve kalıcı olarak yurt ve barınma sorunu çözülmelidir'' ifadesini kullandı.