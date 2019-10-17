CHP’li belediye AKP’li vekilin ofisini yıktı

AKP Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, il başkanlığı döneminde kent merkezine 72 dairelik bir site yaptırdı. Sitenin yanına da dairelerin satışı için ofis kurdurdu. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası göreve gelen Kırşehir Belediye Başkanı CHP'li Selahattin Ekicioğlu, ihbar üzerine ofisle ilgili inceleme başlattı.

Yapılan incelemede Kendirli'ye ait ofisin, belediye kayıtlarına göre yol olarak görünen arsaya kaçak olarak yapıldığı belirlendi. Bunun üzerine ofis, belediye ekiplerince yıkıldı. Ekicioğlu, yıkımla ilgili “Kimin olduğu önemli değil, kentte kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz” dedi.