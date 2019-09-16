CHP’li Belediye yetkilerinin yüzde 70’ni devretti

Deveci, Kent Konseyi ile kenti beraber yöneteceklerini ifade ederek, “Atakum Belediyesi’nin hem yetkilerinin hem de sorumluluklarının yüzde 70’ini Kent Konseyi’ne veriyorum. Atakum’u beraber yöneteceğiz ve kentimizi gelecek 50 yıla beraber hazırlayacağız” dedi.

Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılması, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesi, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetim anlayışının benimsenmesi için çalışacak olan Atakum Belediyesi Kent Konseyi’nin Olağan Genel Kurulu Yalı Kafe Restoran’da gerçekleştirildi. Genel kurula, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediye Meclisi Üyeleri, Atakum İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı, Ondokuz Mayıs Ünversitesi (OMÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan genel kurulda Atakum Kent Konseyi başkanlığına OMÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay seçildi.

BELEDİYENİN YÜZDE 70’İ KONSEYİN

Deveci, toplantıdan sonra Atakum Belediyesi’nin tam anlamıyla sahaya çıkacağını belirterek, “Kent Konseyi Türkiye’nin iyi bir buluşu. Yerel yönetimler için de devrim niteliğinde bir karar. Biz bu zamana kadar bunu kent yaşantımızda ve yönetiminde hissetmedik. Yasa üzerine kurulmuş bu konsey kentin geleceğini belirleyecek” şeklinde konuştu.

DEVECİ: BEN YÜZDE 30’LUK TEK BİR BÜTÇEYİ YÖNETECEĞİM”

“Bir ülkede demokrasi kültüründen bahsedeceksek onun temeli ortak akıldır” diyen Deveci, “Kent kültürü olmadan da demokrasi olmaz. Herkes duysun. Atakum Belediyesi’nin hem yetkilerinin hem de sorumluluklarının yüzde 70’ini Kent Konseyi’ne veriyorum. Ben bir tek bütçeyi yöneteceğim, o yüzde 30 da oradan. Geri kalanını da beraber yürüteceğiz. Eğer bu kentte ortak aklı kurabilirsek, kentin 50 yıllık geleceğinin altına birlikte imza atabilirsek bizden sonraki nesillerimize ve çocuklarımıza yaşanabilir bir kent bırakmış olacağız” ifadelerini kullandı.

ATAKUM’U ÖNE ÇIKARACAĞIZ

Kendisinin aday gösterilmesinden ve seçilmesinden mutlu olduğunu ifade eden Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Derya Oktay, “En başta öncelikleri belirlemeliyiz. ‘Her şeyi yapacağız’ dersek, hiçbir sonuç vermez. Öncelikleri belirleyerek doğru adımlar atmak bizi sonuca götürecek. Bizim mimarlık, şehir planlama veya kentsel tasarımda tek amaç insanların mutlu olmasıdır. Bu konseyde Atakum’un en büyük ihtiyaçları, sorunları ve Atakum’u öne çıkaracak kazanımlar neler olacak bunu düşünmemiz gerekecek” diye konuştu.

Yapılan seçimlerde Atakum Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri seçildi.