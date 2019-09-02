CHP’li Hüseyin Yaşar’dan Burhan Kuzu’ya: Mahkemede hesaplaşacağız

Geçtiğimiz gün İBB Başkanı , CHP Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar’ın yeğeninin düğün törenine katılmıştı. Bunun üzerine AKP kurucusu, TBMM Anayasa Komisyonu Eski Başkanı, Anayasa Profesörü Burhan Kuzu sosyal medyadan Hüseyin Yaşar ailesi hakkında terör örgütüne yakınlık ithamında bulunmuştu.

Hüseyin Yaşar, ‘İmamoğlu, Batman'da terör örgütlerine yakınlığı ile bilinen bir düğüne katılıyor, Diyarbakır'da ise HDPKK'lı belediye başkanına destek ziyaretinde bulunuyor. İmamoğlu, kısa sürede gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Seçim sürecinde HDPKK'nın verdiği desteğe karşı diyet borcunu ödüyor.’ diyen Burhan Kuzu’ya sert yanıt verdi.

Kuzunun FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’le fotoğrafını paylaşan Yaşar sosyal medyadan şu açıklamaları yaptı:

”Avukatımı aradım mahkemeye vereceğim Burhan kuzu deninen zatı 30 yıldır siyasetteyim hiç bir örgütle ne benim nede ailemin bağlantısı ve üyeliği olmadı tam tersine hep şidete karşı durdum dün feto ile kol kola olan bize çamur atamaz mahkemede hesaplaşırız kuzucumla”

”Utanmadan bir de bize laf atıyorsun. Önce bizi araştır bakalım. Sonra konuş. Seni mahkemeye vereceğim”