CHP’li Kaftancıoğlu: Haydarpaşa Garı’dır, Sirkeci Garı’dır Cumhuriyet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Yeşilköy Tren İstasyonu'ndan Yeşilköy Sahili'ne halk yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, CHP Bakırköy İlçe Başkanı Asim Köksal Muş ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Cumhuriyet yürüyüşünün ardından kortejde bulunanlar Yeşilköy Sahili'nde düzenlenen etkinlik alanında toplandı.

“CUMHURİYET KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR”

Yeşilköy Sahili'nde düzenlenen etkinlik öncesi bir konuşma yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, “Cumhuriyet özgürlüktür, eşitliktir, üretimdir. Kırklareli'nde bir şeker fabrikası; Erzurum'da bir hastanedir. Cumhuriyet Adana'da bir müze, Van'da Halkevi, Kars'ta bir Köy Enstitüsü'dür. En ücra köylere giden öğretmendir, kuş uçmaz kervan geçmez bir beldede doktor, bozkırın ortasında yükselen bir keman sesidir cumhuriyet; kimsesizlerin kimsesidir. Bir köy çocuğuna, devletin zirvesine giden yolu açandır cumhuriyet. Aslında Cumhuriyet nedir biliyor musunuz? Ali'dir, Ayşe'dir, Dilan'dır, Agop'tur, Berfin'dir. Cumhuriyet her zaman söylediğim gibi kimsesizlerin kimsesidir; gözlerindeki umudu bizlere her zaman hissettiren çocuklarımızın hayalleridir” dedi.

Konuşmasında Haydarpaşa ve Sirkeci Garları ile ilgili ihalede yaşanan hukuksuzluğa da değinen Kaftancıoğlu, “Cumhuriyet; liyakattir, demokrasidir. Haydarpaşa Garı'dır, Sirkeci Garı'dır” diye konuştu.

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“HERKES İÇİN ADALET, İLELEBET CUMHURİYET”

Kaftancıoğlu, bu yıl İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilçe meydanlarında gerçekleştirilmesine de dikkat çekerek “İstanbul'da 16 milyonun olması gerektiği gibi Cumhuriyet Bayramları'nı hissetmesini ve kutlamasını sağlayan ve bu sebeple bütün meydanları kutlamaya açan Büyükşehir Belediyemize ve belediye başkanımıza kocaman bir teşekkürü buradan gönderelim. Çünkü Cumhuriyet, ancak bu şekilde kutlanırsa anlaşılır, anlatılır ve geleceğe taşınır. Uzun lafın kısası ‘Herkes İçin Adalet, İlelebet Cumhuriyet' diyor; hepinizi saygıyla selamlıyorum” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.