CHP’li Özgür Özel’den erken seçim açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, erken seçim tartışmalarına ilişkin konuştu. Habertürk TV’de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan CHP olarak 23 Haziran seçimlerinden sonra ‘Erken seçim istemeyeceğiz’ dediklerini belirten özel, şunları söyledi:

* Erken seçim kararı alınırsa bu karardan memnuniyet duyacak olan en başta biziz. CHP, Türkiye’nin geldiği yerde savrulduğunu, ekonomik göstergeleri görüyor. CHP erkenden bu iktidardan kurtulmak gerektiğini biliyor ve istiyor. Bunu EYT için, çiftçi, esnaf, emekliler için istiyor. CHP; AKP’nin içinde bulunduğu, MHP’nin desteklediği çarpık iktidar anlayışından kurtulmak olduğunu görüyor. Erken seçim çağrısı gelirse davulla zurnayla hay hay deriz.



“REJİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ YOK”

* Bundan iki yıl önce sizinle program yapmıştık. Orada demiştim ki Erdoğan’a göre değil her doğana anayasa yapmak lazım. Bugün Erdoğan’a göre yapılmış anayasanın bazı yerleri Erdoğan’ı sıkıyor, bazı yerleri Erdoğan’a bol geliyor. Bugün cumhurbaşkanın ağzının içine bakan bakanlardan dolayı milletvekilleri de onlara ulaşamamaktan rahatsızlar. Bugün gelinen rejimin sürdürülebilirliği yok.