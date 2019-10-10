CHP’li Özkoç’dan Erdoğan’a ‘fetih’ tepkisi

CHP MYK Barış Pınarı Harekatı nedeniyle olağanüstü toplandı. Toplantı sorası CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç basına açıklama yapıyor.

Özkoç’un açıklamasından satır başları şöyle;

“Barış Pınarı Harekatı adı altında Suriye topraklarına bir harekat başlatıldı. Biz başından beri Suriye devletinin başında kim varsa onlarla görüşme yapılması gerektiğini vurguladık. Erdoğan önerilerimize kulak tıkadı, kendi bildiğini yaptı. Kendisinin fetih dediği bir harekatı başlattıktan sonra genel başkanları aradı. Birer ikişer dakikalık ‘giriyoruz’ diye bilgi verdi. TBMM neden bu harekat hakkında bilgilendirilmedi.”

“Kendisi ‘BOP’un eş başkanıyım’ demiyor muydu? ‘Ben ABD projesinin eş başkanıyım’ diyorsun, şimdi dert yanıyorsun. İdlib’de insanlık dramından kurtardık dediği bölgeler şimdi terör bölgesi. Oradaki gözetleme kulelerindeki askerlerimizi Rusya tarafından korunuyor. Biz diyoruz ki Suriye’de insanların yaşaması için politik önlemler al diyoruz. Erdoğan ne diyor bugünkü konuşmasında fetih diyor. Biz oraya huzur için gidiyoruz diyen devlet adamı nasıl olur da fetih der?”