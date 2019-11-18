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CHP’li Serinhisar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, istifasını geri çekti

CHP’den istifa eden Denizli'nin Serinhisar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, istifasını gerçi çekti.

07:15 -
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CHP’li Serinhisar İlçesi Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, istifasını geri çekti

İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi istifasının nedenlerini hafta içi yapacağı toplantıda açıklayacağını söylemişti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ise Gemi'nin imzalı açıklamasını paylaşarak “Denizli Serinhisar Belediye Başkanımız Hüseyin Gemi, görevinin başındadır. Birlik, beraberlik ve dayanışmayla Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Serinhisar halkına, hizmetlerine devam edecektir. Kamuoyuna duyurulur” diye yazdı.

​31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Gemi, yüzde 49 oy alarak başkan seçilmişti.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Gemi

CHP Denizli istifa Ordu Seyit Torun sosyal medya tweet Twitter
Son güncelleme: 07:37 18.11.2019
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