CHP’li Tutdere: Çiğ köfte salonları gibi hukuk fakülteleri açıldı

TBMM’de açıklama yapan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Türkiye’deki 67 hukuk fakültesinden 19’unda hukukçu olmayan dekanlar bulunduğunu belirterek, ”Hukukçu dekanların yönetmediği hukuk fakültelerinden mezun olan çocuklardan donanımlı olmalarını bekleyemeyiz” dedi.

“DEKANLARI HUKUKÇU OLMAYAN FAKÜLTELER KAPATILSIN”

Tutdere, plansızca açılan hukuk fakültelerinin yargı sistemine katkı sağlamayacağını belirterek, ‘şunları söyledi: Aynı bizim Adıyaman çiğ köfte salonları gibi her tarafa, ilçe merkezlerine bile hukuk fakülteleri açıldı. Veteriner, kimyacı, ilahiyatçı, maliyecilerin yönettiği hukuk fakültesi mezunlarının adalete katkıları ne kadar olabilir? Fakültelerde hukuk bilimini iyi öğretemezsek oradan yetişen hukukçularımızın yarın hâkim, avukat, savcı olduklarında hata yapmaları da kesindir. Öncelikle her yere hukuk fakültesi açma politikasından vazgeçmeliyiz. Dekanları hukukçu olmayan, hukuk hocaları bulunmayan fakülteleri kapatalım. Biz bu parlamentoda çok iyi kanunlar yapsak da, bu sistemin yetiştirdiği hukukçular kürsülerde kaş göz çıkarmaya devam eder.