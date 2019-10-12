CHP’nin deprem komisyonu önerisini AKP reddetti

İstanbul'u korkutan depremlerin ardından Bahçelievler Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantılarında CHP'li meclis üyeleri, belediye bünyesinde deprem komisyonu kurulması için önerge verdi. AKP'li meclis üyeleri ise Bahçelievler'in birinci derecede deprem bölgesi olmasına rağmen teklifi reddetti. CHP'li meclis üyeleri İsmail Hakkı Temel, Yalçın Avcı, Elif Dehmen Temiz ve Seyit Ali Aydoğmuş tarafından verilen yazılı önerge, CHP'li ve MHP'li meclis üyelerinin 19 “evet” oyuna rağmen AKP'li 21 meclis üyesinin karşı oyuyla reddedildi.

1.DERECE DEPREM BÖLGESİNDE

CHP'li meclis üyeleri tarafından verilen önergede, 17 Ağustos 1999 Depremi'nden sonra Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı'nın İBB'nin talebiyle hazırladığı rapora göre Bahçelievler'in 1. derecede deprem bölgesinde olduğu belirtilerek “7 ve üzeri bir depremde ilçedeki 24 bin yapı stokunun yüzde 50'sinin ağır hasar göreceği tespitinde bulunmuştur. Bu nedenle belediyemiz bünyesinde Deprem Komisyonu kurulması talebinin dikkate alınarak teklif kararı olarak oylanmasını arz ederiz” denildi.

BELEDİYENİN HİÇBİR HAZIRLIĞI YOK

Önergeyi veren meclis üyelerinden CHP Bahçelievler İBB Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Bahçelievler Belediyesi'nin depreme yönelik hiçbir hazırlığının olmadığını söyledi. Aydoğmuş, “Bahçelievler Belediyesi'nin deprem için bir hazırlığının olmadığını, yapı stokumuzun yüzde 80'inin 1999'dan önce yapıldığını ve depreme dayanıksız olduğunu, imar affıyla birlikte zayıf yapıların bir şekliyle vatandaş için mezar haline getirildiğini gerekçe göstererek bir teklifte bulunduk. Bahçelievler'de bir deprem komisyonu kurulması ve öncelikle bu komisyonun bir çalışma grubu haline getirilerek riskli binaların tespit edilmesi ve halka bu konuda bilgi verilmesini istedik” dedi. 7 ve üzeri bir depremde Bahçelievler'deki binaların neredeyse yarısının ağır hasar görme riski taşıdığını vurgulayan Aydoğmuş, “Bahçelievler Belediyesi'nde deprem ve kentsel dönüşümle ilgili ayrılan bütçe 2 milyon 750 bin TL. Yani bütçenin 20'de biri. Deprem diye bir dertlerinin olmadığını görüyoruz” diye konuştu.

KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da konuyla ilgili meclis üyelerinden bilgi aldı. Kaftancıoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Yıllardır siyasi iktidara yaptığımız uyarıların ne kadar yerinde olduğunu geçtiğimiz haftalarda herkes hissetti. Deprem olduktan sonra değil olmadan önce somut adımlar atılması gerekiyor. Bu karardan Bahçelievler Belediyesi'nin AKP'li meclis üyelerinin deprem için hazırlık yapmak istemediklerini anlıyoruz. Hiçbir siyasi parti farkı gözetmeksizin herkesin bu konuda elini taşın altına koyması gerekirken bu karar tam bir akıl tutulması. İnsan hayatını direkt ilgilendiren böyle bir meseleye bile AKP'lilerin rant hırsıyla ve partizanca yaklaşması kabul edilemez” dedi.