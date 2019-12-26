Çiftlik Bank’ın firari sanığı duruşmada mağdurları suçladı

Binlerce kişinin mağduriyet yaşadığı Çiftlik Bank dosyası kapsamında ‘Tosuncuk' olarak bilinen örgütün bir numarası Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4'ü firari olan ve tutuklusu bulunmayan 48 sanıklı davaya devam edildi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 6 tutuksuz sanık ile mağdurlar ve taraf avukatları katıldı.

MAĞDURLARI SUÇLADI: OLDUKÇA MUTLUYDULAR

Çiftlik Bank'ın genel müdürü olan ve hakkında yakalama kararı bulunan sanık Niyazi Karakoç, duruşmaya gelerek, savunma yaptı. 2018 yılına kadar Ümraniye Belediyesi'nde memur olduğunu söyleyen sanık Karakoç, belediye etkinliklerinde sunuculuk yaptığını gören Mehmet Aydın'dan kendisine teklif geldiğini anlatarak, “Şirketle ilgili hiçbir olumsuzluk görünmüyordu. Şu an müşteki olarak yer alan kişiler de o tarih itibariyle sisteme yatırdıkları para nedeniyle gelir sağladıkları için oldukça mutluydular. Ümraniye Belediyesi'ndeki görevimden istifa ederek Şubat 2018'de Çiftlik Bank olarak bilinen şirketin genel müdürü olarak göreve başladım. 15-20 gün sonra işlerin iyi gitmediğini fark ettim. 2018 yılının mart ayında görevimden istifa ettim ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi oldum” ifadelerini kullandı. Suçlamaları kabul etmediğini söyleyen sanık Karakoç, “Benim çalıştığım dönemde müşteki olarak gösterilen kişiler zaten benden önce sisteme para yatıran kişilerdi” dedi.

Duruşmaya gelerek savunma yapan Niyazi Karakoç hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 4 sanık hakkındaki yakalama emrinin devamına karar verdi.

YÖNETİCİLERİN 75 BİN 260'AR YILA KADAR HAPİS İSTENMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari olan örgütün bir numaralı şüphelisi Mehmet Aydın'ın da aralarında olduğu 18 kişinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580 yıldan 75 bin 260'ar yıl hapsi istenmişti.

Savcılık, örgüt üyeleri ve örgüte yardım eden 30 kişi hakkında ise “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma”, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından ayrı ayrı 5 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.