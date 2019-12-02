Çiğli Belediyesi’nden logo için halk oylaması

Çiğli Belediyesi logo halk oylamasında ilk 3’e kalan logolar belirlendi. 4 Aralık 17:00’ye kadar sürecek oylamayla Çiğli Belediyesi’nin yeni logosu belirlenecek.

İzmir’in Çiğli İlçesi, yeni logosunu belirlemek için halk oylaması yaptı. Başkan Utku Gümrükçü’nün verdiği bilgiye göre, halk oylamasında ilk 3 sırayı alan logolar belli oldu. İlk üç sırayı alan logolar arasında devam eden halk oylamasıyla Çiğli Belediyesi’nin yeni logosu belirlenecek. Oylama için son tarih 4 Aralık saat 17:00 olarak belirlendi.

GÜMRÜKÇÜ: TÜM VATANDAŞLARIMIZ DAVET EDİYORUM

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli’nin fiziki, tarihi ve kültürel olarak farklı zenginlikleri bünyesinde barındırdığını belirterek, “Çiğlimiz her yönüyle değişiyor ve gelişiyor. Kentimize, bu değişimi anlatan yeni bir logo kazandırmak istiyoruz. Bunu da 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın katılım gösterebileceği bir yarışmayla yapacağız. Yarışmanın birinci etabında yer alan jürimizde birbirinden değerli bilim insanları ve sanatçılar yer aldı. Finale kalan eserler içinden yeni logomuz ise başlattığımız halk oylaması ile belirlenecek. Tüm vatandaşlarımızı logomuzu belirlemeyle davet ediyorum” dedi.

Halk oylamasının birincisi 7.500 TL, ikincisi 5.000 TL, üçüncüsü ise 2.500 TL ödül alacak. Jüri tarafından belirlenen diğer 3 kişiye ise 1000 TL mansiyon ödülü verilecek.