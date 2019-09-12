Çocuk mahpusun şüpheli ölüm

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndaki 17 yaşındaki çocuk mahpus Veli Ersoy, cezaevine girdikten 1 gün sonra şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Ersoy'un ölümü kayıtlara intihar olarak geçti. CHP'li Utku Çakırözer, şüpheli ölümün ardından başlatılan soruşturma sürerken Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal ile Ersoy'un babası Ramazan Kantar ve annesi Hatice Kantar ile görüştü.

KENDİNİ ASTIYSA NASIL?

Çakırözer, “Anne ve baba, Veli Ersoy'un 26 Haziran Çarşamba günü cezaevine konulduğunu, 28 Haziran Cuma günü hastaneye kaldırıldığını ve 30 Haziran Pazar günü saat 19:00'da ise ölüm haberini aldıklarını söylüyor. Yetkililer soruşturmaların sürdüğünü aktarıyor, aile ise hiçbir bilgi alamamaktan dertli. Anne Hatice Kantar, Veli Ersoy'un ölümünde gardiyan ve cezaevi yönetiminin ciddi ihmal ve kusurunun bulunduğunu iddia ediyor, adli ve idari başvurularını yapıyor ama hiçbir sonuç alamıyor” dedi.

DEVLET GÖZETİMİNDE NASIL ÖLÜR?

Devletin gözetimi altındaki bir çocuğun hayatını nasıl kaybettiğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini dile getiren Çakırözer, “Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı ile görüştüm. 2 ayrı soruşturma yürütülüyor ama aradan geçen 2 ayda ne aile ne de kamuoyu bilgilendiriliyor. Bu olayın derhal aydınlatılması gerekiyor. Ailenin ve şüpheli ölüme müdahil olan sivil toplum örgütlerinin talebi bu. Çocuk mahpus 17 yaşındaki Veli Ersoy cezaevinde nasıl ölmüştür? Ersoy'un ölümüne ilişkin cezaevi yönetimi ve gardiyanların ihmali var mıdır?” diye sordu.

ADALET BAKANLIĞI YANIT VERMİYOR

Çakırözer, 2.5 ay önce Eskişehir Kadın Açık Cezaevi’ndeki kadın mahkum Aynur Uyar ağır hasta olmasına rağmen gerekli tedavilerinin yapılmadığını ve bu haliyle Ayvalık Cezaevine nakledildikten sonra yaşamını yitirdiğini de hatırlatarak, “Aynur Uyar da ihmaller sonrası cezaevinde yaşamını yitirdi. Bu konuda Adalet Bakanlığı’na yaptığım bilgi edinme başvurusuna yanıt bile verilmedi” dedi.

ALTYAPI EKSİKLİĞİ GİDERİLMELİ

Çakırözer, “Cezaevlerinin altyapı eksikliğinden kaynaklanan büyük sorunları var. Cezaevi yönetimleri, çalışanları bu sorunlar karşısında görevlerini özveri ile yerine getiriyor. Ancak cezaevlerinde ağır insan hakları ihlalleri yaşandığına ilişkin haberler her geçen gün artıyor. Bu tip ölüm haberleri de başta aileleri ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere tüm toplumu tedirgin ediyor. Cezaevlerinin kalabalık olması, altyapı sorunlarının olması, hak ihlalleri ve ölümlerin üzerine gidilmesine engel olmamalı. İhmallere ilişkin soruşturmalar titizlikle yürütülmeli. Aileler ve kamuoyu soruşturmaların sonuçlarından kapsamlı olarak bilgilendirilmeli. İhmali olanlar cezalandırılmalı” diye konuştu.