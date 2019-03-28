Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çözüm süreci değerlendirmesi

Erdoğan, HDP, PKK’nın siyaset kanadıdır. Zaman zaman siyaset kanadı olmayı dahi hazmedemeyip, kadın çıkıp ‘Sırtımızı YPG/PYD’ye dayadık’ diyor. Şimdi bunlar akıllı siyasetçi olsa, bunu söyleme. Aynı şey Demirtaş, ‘Biz bölücü terör örgütünün başını heykelini dikeceğiz’ diyor. Bunlar şirazeden çıkmış. Bunlara oy veren kardeşlerimizi uyarmamazı lazım. Sen benim topraklarımı nasıl bölücü bir ruhla ‘Kürdistan’ diyebilirsin. Bizim kimseyle pazarlığımız yok diyorlar, Meclis listelerinden sızma hareketi yapıyorlar. Ankara, İstanbul, İzmir’den niye aday göstermediler. Onları zayıf düşürmemek için aday göstermeme yoludur. Biz Cumhur İttifakı olarak her şeyimiz açık, MHP ile ittifakımızı yaptık, yola devam ediyoruz. Bizim 15 Temmuz katil FETÖ’nün operasyonu neticesinde kurduğumuz bu ittifakın mezara kadar devamını sağlamaktır. 7 Ağustos Yenikapı ruhu diye ifade ettiğimiz o toplantıda ‘Bay Kemal’i de davet edin’ dedim. CHP Özel Kalemi gelemeyeceğini söyledi. Öyle bir baskı kuruldu ki herhalde cuma akşamı geleceğini bildirdi. Niye o ana kadar hayır da son anda evet. Yenikapı ruhundan da koptuğunu söylüyor’ dedi

‘Biz çözüm süreci olayında, biz orada tepe noktadan öte bizim tabanı bütünleştirme hareketi olarak, çözüm sürecini orada değil’ diyen Erdoğan,’Dolmabahçe’deki çalışma ofisimde kanaat önderlerini davet etme suretiyle yaptık. O toplantılarımıza katılanları çalışmalara gönderdik. Bunlar ne yazık ki alınan kararlara sadık kalmadılar. Bunu dağlardan gelen emre uyarak, aldığımız kararların aksine hareket ettiler. Zillet ittifakı, illet ittifakı bizimki benzer değildi. Aramızda böyle bir görüşme olmaz. Direkt onlarla olan bir şey değildi’ dedi