Cumhuriyet 96 yaşında… Liderler Ata’nın huzurunda buluştu

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yurtta, KKTC’de ve yurt dışındaki temsilciliklerde törenler düzenleniyor. Her yıl olduğu gibi binlerce vatandaş da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’e akın etti.

Anıtkabir’in ilk ziyaretçisi Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan oldu. Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.

Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Gehel Başkan Yardımcısı ve TBMM Başkanvekili Celal Adan, yüksekyargı temsilcileri, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ile diğer devlet erkanı katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Aslanlı Yol’dan geçerek, Atatürk’ün mozolesine geldi. Erdoğan’ın, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk’ün mozolesine bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

BARIŞ PINARI HAREKATI VURGUSU

Daha sonra Erdoğan ve beraberindekiler, Misak-ı Milli kulesine geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki Anıtkabir Özel Defteri’ne yazdı. Erdoğan yazısında Barış Pınarı Harekatı’na vurgu yaptı.

BUGÜNKÜ TÖRENLER

Erdoğan, daha sonra Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet Bayramı kabul törenine ev sahipliği yapacak. Programlara TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi önündeki bando konserinin ardından TBMM’den Ulus’taki Birinci Meclis Binası’na Cumhuriyet Bayramı Kortej Yürüyüşü düzenlenecek.