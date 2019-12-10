Davutoğlu, Siyasi Etik Teklifi’ni imzalamamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şenir Üniversitesi'yle ilgili açıklamalarından sonra Ahmet Davutoğlu, siyasilerin mal varlığının araştırılmasını istedi. Ancak Davutoğlu, Başbakan olduğu dönemde ‘Siyasi Etik Kanun' teklifini TBMM'ye sevk edeceklerini açıklamış ancak kısa süre sonra görevden ayrılmıştı. Davutoğlu'nun teklifinde siyasi parti liderlerinin mal varlıklarının şeffaf hale getirilmesi isteniyordu.

TEMİZ ELLER OPERASYONU

Davutoğlu görevi bırakınca, aynı teklifi CHP verdi ve imzalaması için Davutoğlu'na da gönderdi. Ancak Davutoğlu kendi önerisinin arkasında durmadı. CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin “14 Mart 2017 günü TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi olarak sunmuştuk. Davutoğlu'nun imzasına da açtık ama imzalamadı” dedi ve şunları ekledi: “Davutoğlu imzalamadı. Ülkenin en tepesindeki kişi, yönettiği ülkede yolsuzluğu engellemenin yollarını arıyordu ama o yolu bulamadı. Tayinle gelip, tayinle gitti. Türkiye'nin bir ‘Temiz eller operasyonuna' ihtiyacı var.”