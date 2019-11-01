Denizlerimizi korumazsak balık üretimini artıramayız

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ise 50 yıllık kanunda yapılmak istenen değişikliklere tepki gösterdi. Teklifin eksik ve acele hazırlanmış olduğunu söyleyen Gaytancıoğlu, şu tespitleri yaptı: “Yasa teklifi su ürünleri kooperatiflerinin etkinliğini azaltıyor. Oysa dünyada kooperatiflerin önemi gittikçe daha iyi anlaşıldı. Kişi başına balık eti tüketimimiz 7-7,5 kilograma gerilemiş. Avrupa Birliği ülkelerinde bu, 25 kilogram. Yani hiç denizi olmayan ülkelerde bile 20-25 kilogram balık tüketiliyor. Yasada balık neslinin tükenmesiyle ilgili bir çalışma yok. Denizlerimizi korumazsak balık tüketimimizi artıramayız.”

İŞSİZ MÜHENDİSLER

Yasa teklifiyle fahri su ürünleri denetçiliğinin getirildiğini halbuki binlerce su ürünleri mühendisinin işsiz olduğunu hatırlatan CHP'li Gaytancıoğlu, şöyle devam etti: “10 bin 500 ziraat mühendisi, veteriner, su ürünleri mühendisi, gıda mühendisi hani çalışacaktı, atanacaktı? Nerede kadro? Su ürünleri mühendisiyse Türkiye'deki balık popülasyonunun artmasına destek vermesi uygun değil mi, denetimleri bunların yapması uygun değil mi?”

Denizlerin korunmasına da vurgu yapan CHP Milletvekili Gaytancıoğlu, Saros Körfezi'ni örnek gösterdi. Saros Körfezi'nde yapılması planlanan sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine değinen Gaytancıoğlu, şunları söyledi: “Enerji lazım ama oraya mı yapılması lazım? Hayır. Çünkü 2-3 kilometre ilerisinde fay hatları var. Siz, oradaki balık popülasyonunu bir anda yok edebilecek büyük tonajlı gemilerin girmesine izin veriyorsunuz. Orada yaşayan canlılar belki sonra ölecekler.”