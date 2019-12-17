Dev arazi AKP’li vakfa verildi

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Ankara'nın Beytepe Mahallesi'ndeki 35 bin metrekarelik arazi için nazım imar planı değişikliği yaptı. Ali Doğramacızade Cami ve İhsan Doğramacı'nın anıt mezarının hemen yanında bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsisli arazinin tahsisi kaldırılarak Türkiye Verimlilik Vakfı'na devredildi.

MANTAR GİBİ VAKIF

Vakfın yönetiminde AKP Ankara Tanıtım ve Medyadan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cemalettin Kömürcü bulunuyor. Yönetim kurulunda da Çağatay Dikmen, Ahmet Uzunoğlu, Ali Demirdağ, Ömer Göktaş gibi simler yer alıyor.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu alan kamunun kullanımından çıkarılıyor. Son 10 yılda yeni vakıf kuruluşunda yüzde 100 artış var. 2000-2009 arası yılda ortalama 50 vakıf kurulurken, 2010-2019 arasında yılda 118 vakıf kurulmuş” dedi ve şunları söyledi:

“Vakıflara arazi tahsisleri ile yeni bir talan başladı. Bilkent'teki 35 bin 435 metrekarelik kamusal alan Türkiye Verimlilik Vakfı'na tahsis edildi. Vakfın kuracağı üniversitenin 3 fakültesi burada yapılacak. Kenti korumakla sorumlu olan Ankara Kent Konseyi de bu vakfın yürütme kurulundadır.”