Dev yatırımı düğün salonu yaptılar, üstünde halay çektiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Nisan 2016 yılında resmi törenle açılışı yapılan bin 121 dekarlık arazide yer alan Türkiye’nin ilk botanik bahçesi Expo 2016, düğün salonu oldu. Cumhurbaşkanlığının himayesinde olan EXPO 2016 Antalya Ajansını ve organizasyonunu, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetiyordu.

“HEPİMİZİN CEBİNDEN ÇIKAN CİDDİ PARALARLA HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR”

EXPO'nun uzun bir zamandır atıl bir vaziyette olduğunu belirten Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge Köksal, bunu faal hale getirmek adına da birçok girişimde bulunulduğunu fakat başarılı olunamadığını söyledi. Köksal, “Bu alanın düğün salonu olarak kullanılması doğru bir karar değil. Kent dinamikleriyle birlikte tartışılıp, EXPO alanının bütünlüğünü kapsayan bir proje geliştirilmeli. Günü kurtarmak adına sadece basit yöntemlerle projeler üretilmemeli. EXPO'ya çok ciddi yatırımlar yapılmış, yani hepimizin cebinden çıkan ciddi paralarla hayata geçirilmiştir. Parçalı, parçacı yöntemlerle çözüm alınamaz. Bunlar gelip geçici yöntemler” diye konuştu.

Antalya'nın da Türkiye'nin de EXPO’nun da bu tür bir işletmeyi hak etmediğinin altını çizen Köksal, “Kent dinamikleri, yöneticiler, idareciler bir araya gelip ortak bir çalışma yapıp projeler üretmeli. Tabi atıl durması da hoş değil. Bir şeyler yapılması gerekiyor ama bunlar değil. İşletme maliyetleri çok yüksek bir alan. Bunun bilincindeyiz. Bunları kurtarabilmek adına bu tür şeyler yapılıyor. EXPO alanına bütün bakmak gerekiyor” dedi.

“BU YATIRIMI DÜĞÜN SALONUNA DÖNÜŞTÜRMEK VİCDANA SIĞMAZ”

EXPO'nun daha farklı organizasyonlarda kullanılması gerektiğini savunan CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer de şaşkınlık içerisinde olduğunu ifade ederek, EXPO için ciddi yatırımlar yapıldığını hatırlattı. Özer, “Böyle basit organizasyonların yerine bir üniversiteye kampüs yapılabilir. Ya da kongre merkezleri, ARGE merkezi yapılabilir. Böyle bir yatırımı düğün salonuna dönüştürmek akla, mantığa, vicdana sığmaz. Bu çok çirkin bir olaydır. Büyük düşünmek gerekiyor” diye konuştu.