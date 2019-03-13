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Didim’de balık kamyonu devrildi

Aydının Didim ilçesine bağlı Akbük mahallesinde balık taşıyan kamyon kavşakta virajı alamayarak devrildi; kamyonun kasasındaki balıklar yol saçılırken sürücü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

16:02 -
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Didim’de balık kamyonu devrildi

Kaza, Akbük Mahallesinde 1001 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akbük'ten balık yükleyen kamyon sürücüsü, kent merkezinde virajı alamayarak devrildi.
Devrilen kamyondaki tüm balıklar caddeye saçılırken, balık kasalarının devrilmesi nedeniyle park halindeki bir otomobile de zarar verdi.

Kazayı görenler durumu Jandarmaya ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada kamyon sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, caddeye saçılan balıklar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Balık mezatını andıran görüntüler Akbüklüleri şaşkına uğrattı. Binlerce balık cadde ortasında toplanarak yol yeniden trafiğe açıldı.

İHA

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