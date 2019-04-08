Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbul açıklaması:14 bin oyla seçimi kazandım demeye hiç kimsenin hakkı yok

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Putin’le üçüncü defa yüz yüze buluşma gerçekleştireceğiz. İkili ilişkilerimizi değerlendireceğiz. Suriye başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacağız. Rusya’yla ilişkilerimiz tüm alanlarda gelişmeye devam ediyor.Vize serbestisi konusu da elbette gündemizde yer alan bir başlık

Usulsüzlükler bazı değil bütünü usulsüz. Böyle bir durum olduğu için böyle bir yola başvuruluyor. Bundan sonraki süreç yargı süreci. Bunun patronajı YSK’dır. Biz bu bilgilerle TV tespitleri var. Organize bazı suçların işlendiğini görüyoruz. Bütün tespitlerle nerede nasıl yolsuzluklar yapılmış boş arazilerde tarlalarda apartmanlar adres olarak gösterilmek suretiyle… Bütün bunlarla beraber adımı atacağız. Geçmişte ve dünyada bunların örnekleri var. 10 milyonu aşkın seçmenin olduğu İstanbul’da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok. Gönüllerin huzur bulabilmesi için yasal olarak müraacat edilmesi gereken yer ilçe, il seçim kurulları ve YSK’dır. İtiraz süreci biter ve sonuç başımızın üzeri deriz.

Örgütlü müdahale içinde savcılıklara duyurular var. Savcılıklar bunun da gereğini yapacaktır. Sandıkta hırsızlıklar var. YSK’ya gidiş sandıktaki örgütlü müdahale yönelik. Her iki kanaldan bu iş yürütülecektir