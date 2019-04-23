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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na saldırı yorumu: Gaz sıkışması var düşünmek lazım

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı için "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de 'gidişim rahatsız eder mi diye?' soruyorum. Burada bir gaz sıkışması var. Bunları istismara dönüştürmemize gerek yok." yorumunda bulundu.

15:05 -
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Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan, özel gündemle toplanan TBMM Genel Kurulu’ndan, HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın konuşmasını dinlemeden ayrıldı.

FOTO:İHA – Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP’li Pervin Buldan konuşurken oturumu terk etti. Erdoğan’ın yerinden kalkmadan önce MHP’li Celal Adan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile konuştuğu gözlendi.

Şeref Holü’ne gelen Erdoğan, gazetecilerin “Erken gidiyorsunuz” şeklindeki sözleri üzerine, “Nasıl ayrılmayalım? İstiklal Marşı’nı şu parlamento içerisinde okumayanları dinleyelim mi? Benim Mehmetlerimi şehit edenleri dinleyelim mi? Onlarla kol kola gezenleri, onlarla omuz omuza verenleri dinleyelim mi? Eğer bunlara sizler de olumlu bakıyorsanız, diyecek bir şeyim yok ama benim ne vicdanım ne karakterim ne şu topraklar altında yatan şehitlerimin ruhunu ben muazzep edemem. Onun için de bunları dinleyemem.” şeklinde konuştu.

“HDP’NİN KAPATILMASI İÇİN GİRİŞİM OLACAK MI?”

Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından bir gazeteci, “HDP’nin kapatılması için bir girişim olacak mı?” diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Parti kapatmak ayrı bir şey, suç irtikap edenler ayrı bir şey. Parti kapatma konusu farklı ama suçu irtikap edenlerle ilgili hukukun çok farklı çalışması lazım. CHP Genel Başkanı ‘hak, hukuk, adalet’ diyor. Hak, hukuk, adalet kimler için çalışacak? Onlara da yargı kararını vermesi lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

“DAHA NİYE ARAYAYIM”

Saldıraya uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayıp aramayacağına ilişkin soru üzerine Erdoğan, bu konuda açıklama yaptığını belirterek, “Yorumumu yaptım. Daha niye arayayım?” dedi.
Kendisinin, “Türkiye İttifakı’na” ilişkin açıklamalarından sonra bu saldırının gerçekleştiğinin belirtilmesi ve zamanlamasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine de Erdoğan, şunları kaydetti: “Türkiye’nin İttifakı’, saldırıya çağrı mıdır? Yoksa burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından şehit edildiği belli. PKK ile hangi siyasi örgüt, el ele, kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’deki siyasi partiler kol kola veriyorlar, kol kola verdikten sonra da oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var. Bu insanların, birikmiş olan bu gaz sıkışması karşısında, nereye gideceksin; bunların hepsini etraflıca bir incelemek, bunun üzerinde de düşünmek lazım. Değil mi? Yani bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin de anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir Cumhurbaşkanı olarak, herhangi bir şehit evi ziyaretinde, öncelikle soruyorum; ‘Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyeyim’ derim. Dua yapacaksam duamı evimden yaparım. Olay bu kadar basit.” (AA)

ÖZKOÇ: 10.03'TE YETKİLİ BİRİMLERE BİLGİ VERİLDİ
CHP CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun şehit cenazesine gitmeden önce bilgi verdiğini söylemişti. Özkoç, 'Cumhuriyet Halk Partisinin lideri şehit cenazesine gideceğini söyleyince koruma müdürü Saat 10.03'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Yani Emniyetin bilgisi vardı, valinin bilgisi vardı. Hatta Milli Savunma Bakanı'nın koruması arayıp Kılıçdaroğlu katılacak mı sorusuna arkadaşlarımız evet katılacak yanıtını verdiler.' demişti.
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Son güncelleme: android-time 17:05 23.04.2019
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