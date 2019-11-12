Erdoğan’ın 10 Kasım’daki konuşmasına CHP’den sert tepki

TBMM Genel Kurulunda yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla kamu görevlerine ilk kez atanacaklara ilişkin bir değişikliğin hayata geçirildiğini hatırlattı.

Düzenlemeye göre atanamayan bir öğretmenin, atanmak için her yıl Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) girmek zorunda olduğunu anlatan Dervişoğlu, bu nedenle öğretmen adaylarının KPSS’ye 225 lira ödemeleri gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, atanamadıkları için geçim sıkıntısı çeken öğretmen adaylarına bu külfetin yüklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Sayın Milli Eğitim Bakanından önlük ve zil sesi tanıtımlarından vakti kalırsa atamayan öğretmenlerimizin sorunlarıyla da ilgilenmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: PYD’YE NEDEN MÜSAMAHA GÖSTERİLİYOR?

Barış Pınarı Harekâtı kapsamında imzalanan mutabakatlara rağmen teröristlerin taciz saldırılarına devam ettiğini ve belirlenen süre bitmesine rağmen bölgeyi boşaltmadıklarını dile getiren Dervişoğlu, “PYD’ye neden müsamaha gösteriliyor, anlamıyoruz. ABD ve Rusya ile yapılan görüşmelerde malumumuz olmayan kararlar mı aldınız? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanının ABD ziyaretinin sonuçlarına göre yeni bir durum değerlendirmesi yapıp ona göre mi vaziyet alacaksınız?” sorularını yöneltti.

CHP’Lİ ALTAY: TBMM’DE İLK DEFA YAŞANAN BİR KEPAZELİK

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün yaptığı konuşmanın ardından, beraberindeki bürokratlar tarafından alkışlandığını hatırlattı. “Bu, TBMM’de ilk defa yaşanan bir kepazeliktir.” diyen Altay, Koca’nın konser veren bir sanatçı veya tiyatro oyuncusu gibi alkışlandığını söyledi. Komisyonda, bürokratların bakanları alkışlama hakkının olmadığını vurgulayan Altay, Meclis Başkanlığından, bu tür olayların önüne geçilmesi için gerekenleri yapmasını talep etti.

“ANITKABİR MEYDANINDA SLOGAN ATMALARI EDEPSİZ BİR OLAYDIR”

Türk milletinin, mezarlığın yanından geçerken arabasındaki radyonun sesini dahi kısarak vefat edenlere saygı gösterdiğine işaret eden Altay, “Kabir başında, mezar başında bindirilmiş kıtaların Anıtkabir meydanında slogan atmaları, Türkiye Cumhuriyetinin kurtarıcı ve kurucusunu anarken, ondan bahsetmeyip, mevcut Cumhurbaşkanı’na iltifat sloganları atmaları bugün Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan kadar nezaketsiz ve edepsiz bir olaydır.” ifadesini kullandı.

Altay, TBMM üyelerinin arabalarıyla giremediği Anıtkabir’e, bazı holiganların kim tarafından nasıl sokulduğuna, Anıtkabir Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca cevap verilmesi gerektiğini belirtti.

“NİYETİNİZİN FİTNE, FESAT VE NİFAK OLDUĞUNU HERKES GÖRÜR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 Kasım’da düzenlenen Atatürk’ü anma töreninde, Osmanlı’yı önceleyen bir konuşma yaptığını savunan Altay, tarih ve tarihi şahsiyetlerin eleştirilebileceğine işaret etti. Altay, “Bunu 10 Kasım’da yaparsanız, toplumu Osmanlıcı Cumhuriyetçi seçeneklerine zorlarsanız bu, yakışık almaz; niyetinizin fitne, fesat ve nifak olduğunu herkes görür. Bu yüzdendir ki bu 10 Kasım, bundan öncekilere göre, 82 milyon Türkiye, 780 kilometre karesinin her metrekaresinde 9’u 5 geçe Ata’ya saygısını göstermiştir.” diye konuştu.

Öte yandan TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, Altay’ın Plan ve Bütçe Komisyonunda yaşanan olaya ilişkin talebini Meclis Başkanına ileteceğini bildirdi. AA