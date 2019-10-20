Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Erdoğan’ın ‘sigara haramdır’ açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen 11. Rize Tanıtım Günleri’ndeki konuşmasında, "sigara haramdır" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

21:01 -
Haberler Gündem
Erdoğan’ın ‘sigara haramdır’ açıklaması sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Rize Tanıtım Günleri kapsamında düzenlenen “Bırakalım Sigarayı, İçelim Rize Çayı” programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada sigaranın zararlarına değinen Erdoğan,  “Bu melaneti bırakalım, kendi kendimize zarar veriyoruz. Hem kasaya, hem keseye, hem vücuda. Yazıktır, günahtır. Bu israf. Ben Cumhurbaşkanı olarak sevdiklerime diyorum ki; inanın bu haramdır. Diyanet İşleri Başkanımız da söyledi. ‘Haramdır' dedi. Niye? Kasaya, emanet-i ilahi olan bu vücuda zararı var mı? Var. Doktorlar da burada. Öyleyse haram” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Erdoğan’ın Diyanet İşler Başkanlığı’na da dayandırarak sarf ettiği ‘sigara haramdır’ sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı diyanetin verdiği fetvayla ilgili paylaşımlarda bulundu.

Son güncelleme: 21:07 20.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more