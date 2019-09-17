Fabrika kapatıp, cezaevi açıyorlar!

Adalet Bakanlığı'na verdiği cezaevleriyle ilgili soru önergesine yanıt gelen CHP PM Üyesi, Kocaeli Milletvekili Haydar Akar hükümetin sürekli olarak cezaevi inşa ettiğini ifade etti. 5 yıl içerisinde 113 yeni cezaevi inşaatının başladığını, 67 cezaevinin proje aşamasında olduğunu belirten Akar, Türkiye'de yapımı devam eden cezaevleri dışında toplam 355 cezaevinin bulunduğunu söyledi. Yeni yapılacak cezaevleriyle birlikte bu rakamın 535'e yükseleceğini belirten Akar şöyle konuştu: “Adalet Bakanlığının verilerine göre 5 yıl içinde 113 adet yapımı devam eden cezaevi bulunurken yapımı planlanan 67 cezaeviyle ilgili ilgili proje çalışmaları sürüyor.

HÜKÜMLÜ GARANTİSİ VERİYOR MU?

Ülkemizde ağustos 2019 tarihi itibariyle 355 ceza infaz kurumu bulunuyor. Bu cezaevlerinin toplam kapasitesi 220 bin 230. 355 cezaevinin 76'sı açık, 7'si kadın açık, 9'u kadın kapalı, 7'si çocuk kapalı ve 4'ü çocuk eğitim evinden oluşuyor. Hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artışın karşılanması amacıyla önümüzdeki 5 yıl içinde tamamlanması düşünülen ve yapımı devam eden 113 adet ceza infaz kurumu var. Bunların kapasitesi 72 bin 648 kişi. Proje planlaması devam eden 67 adet ceza infaz kurumlarının ise 44 bin 836 kişi kapasitesi bulunuyor. Ülkenin savunma sanayini bile hiç düşünmeden Katarlara satan bir iktidar, hastane, köprü, havaalanlarını yap-işlet-devret olarak hayata geçiren bir iktidar, bu cezaevi inşaatları için de tutuklu hükümlü garantisi veriyor mu merak ediyoruz.

250 BİN TUTUKLU VAR

AKP iktidarı 2002 yılında göreve gelmesi ile birlikte Türkiye'de 70 milyarlık özelleştirme yapıldı. Kağıt, çimento, liman, şeker fabrikaları gibi elimizde ne varsa özelleştirilip kapatıldı. 2002 yılında, hapisteki tutuklu ve hükümlü sayısı 59 bin idi. 2011 yılında bu rakam 123 bin oldu. Bugün geldiğimiz nokta da 250 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Hükümlü sayısı her geçen gün artıyor. Buna bir çözüm bulmak yerine fabrikaları kapatıp cezaevi açıyorlar. 355 cezaevimiz var. 113'ü yapım, 67 ise proje aşamasında.”