FETÖ raporu nerede? Yandı, bitti, kül oldu

AKP'li vekil Reşat Petek başkanlığında, 3 yıl önce kurulan Meclis komisyonu, çok kritik isimlerin verdiği bilgiler ışığında FETÖ' nün ipliğini pazara çıkaran bir rapor hazırladı. O rapor 12 Temmuz 2017'de Kahraman'a elden verildi.

BİLGİLER Mİ GİZLENİYOR

CHP'li vekil Özgür Özel, 2 yıl geçmesine rağmen raporun neden yayınlanmadığını Meclis Başkanlığı'na sordu. Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “Yetkinleştirilerek başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” dedi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun Meclis Başkanlığı'na sunulmadığını, bu nedenle de basılamadığını açıkladı. Ancak rapor 12 Temmuz 2017 günü Komisyon Başkanı AKP'li Reşat Petek tarafından, dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a makam odasında elden verilmişti. CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun bugüne kadar neden basılmadığını sordu. Özel'in önergesini TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç yanıtladı ve “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu tekemmül etmediğinden 26. Yasama Dönemi içinde bastırılarak dağıtılamamıştır. Komisyon tarafından tekemmül ettirilerek Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktadır” dedi.

2 YIL ÖNCEKİ BU TESLİMAT YOK SAYILDI!

Özgür Özel ise, Komisyon Başkanı Reşat Petek'in raporu dönemin TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a makam odasında iki yıl önce ve 12 Temmuz 2017 günü verdiğini hatırlattı. Özel, ‘'Önceki TBMM Başkanı'nın elden teslim aldığı raporun Başkanlığa sunulmadığını söylemek, çok şaşırtıcı… Rapor yayımlanmıyor çünkü, 15 Temmuz ile ilgili bazı gerçeklerin irdelenmesini istemeyen eller var'' dedi. Komisyon Başkanı AKP'li Petek raporu TBMM Başkanına verirken “Tabiri yerindeyse FETÖ'nün ipliğini pazara çıkardık. Uluslararası camiada en doğru ve gerçekçi biçimde 15 Temmuz darbe girişimini aydınlatacak rapor elimizdedir” demiş, bu anlar ve raporun Kahraman'a verilmesi kameralara da yansımıştı.