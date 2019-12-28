FETÖ’den suçlanmak mantık ve hukuk dışı

SÖZCÜ yazarları ve yöneticilerine verilen cezaları kınayan CHP'li vekiller gazeteye gelerek Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ı ziyaret etti. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak şunları söyledi: “Bu mahkeme kararı da bundan önceki Cumhuriyet Gazetesi davası da medya kuruluşlarına, gazetecilere, muhalefete yönelik bir susturma, sindirme operasyonudur. Yargının üzerindeki siyaset gölgesinin, siyasi talimatla verilen yargı kararlarının bir kez daha somutlaştığı, yüz kızartıcı bir mahkeme kararıdır. Kurulduğundan bu yana 12 yıldır Cumhuriyetçi, Atatürkçü, halktan yana yayın çizgisinden ödün vermeyen SÖZCÜ Gazetesi'ne yöneltilen FETÖ suçlaması, akıl, mantık ve hukuk dışıdır. Savcının zorlama yorumlarla satır aralarından çıkarttığı suçlamaları kabul eden mahkeme heyetinin taraflı tutumu en baştan itibaren bu davada hükmün verildiği apaçık ortadadır. Ancak artık kendi eliyle ve kararlarıyla kendisini tahrip eden, saygınlığını tüketen bir yargı sisteminin adalet değil, husumet aracına dönüştüğünü tüm dünya görmektedir. SÖZCÜ Davası kararı bu algıyı bir kat daha derinleştirmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki her gecenin bir sabahı, her baskıcı dikta yönetiminin bir sonu vardır. Tarih bu konuda en büyük tanıktır.

KUMPAS DAVASIDIR

CHP'li vekil Mehmet Akif Hamzaçebi ise “Bu aslında bir FETÖ davası değil SÖZCÜ'yü susturma davasıdır. Muhalif sesleri susturma davasıdır” dedi. Hamzaçebi sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye böyle kumpas davalarını çok gördü. Ergenekon, Balyoz sonuçlarını herkes biliyor. Yıllarca meşgul ettiler Türkiye'yi. Bu da bir kumpas davası. Hukuki temeli yoktur. Asıl FETÖ'cü olanlar ve yıllarca devlet kadrolarına yerleştirip besleyip büyütüp darbeye teşebbüs edecek duruma getirenlerdir. Bu dava milletten dönecektir.”