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Foseptiğe düşen ayının çırpınışı yürekleri yaktı

Doğaya insan eliyle verilen zarar her gün doğanın gerçek sahiplerinin yok olmasına sebebiyet vermeye devam ediyor. Bunun son dramatik örneğini maalesef ülkemizde gördük. Bolu'da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, bu kez şans eseri hayatta kalmayı başarsa da o anlarda can havliyle kurtulma çabaları olaya şahit olan herkesi derinden üzdü. Talihsiz ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak çıkarıldı.

13:01 -
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Foseptiğe düşen ayının çırpınışı yürekleri yaktı

Bolu’da tavuk üretim çiftliğindeki foseptiğe düşen ayı, iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demirciler köyü Çam mevkisindeki tavuk üretim çiftliğinin foseptiğine bir ayının düştüğünü gören çalışanlar, durumu yetkililere bildirdi.

Zavallı ayı, düştüğü çukurdan çıkabilmek için böyle çırpındı. / FOTO: AA

Olay yerine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi, itfaiye ve jandarma ekipleri, çukurun çevresinde inceleme yaptı.

Mücadele etmekten yorgun düşen hayvan, uzun süre kurtarılmayı bekledi. / FOTO: AA

Daha sonra iş makinesi yardımıyla çukurun üzerindeki malzemeler kaldırılarak, ayı kurtarıldı. Tellerin üzerinden atlayan ayı, ormanlık alana gitti.

Bu arada, kurtarma çalışması sırasında ekipler, korunmak için itfaiyeye ait aracın üzerinde bekledi. (AA)

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