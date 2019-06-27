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Son dakika: İstanbul’da 52 günlük çile başladı!

İstanbul 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinde bakım ve onarım çalışmaları başladı. Saat 11:00 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 44 olarak gözlenirken, her iki köprüde ve Avrasya Tüneli'nde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu.

07:22 -
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 17 Ağustos’a kadar devam edecek olan onarım çalışmaları için köprüyü kullanacak olan vatandaşlardan anlayış bekleyen İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, “Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 27 Haziran-17 Ağustos arasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM’de kapsamlı bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.

Bazı şeritler trafiğe kapatılacak. Sürücülerimizden anlayış bekliyor, alternatif yolların kullanılmasını istirham ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Onarım çalışmalarının ilk gününde FSM Köprüsünü kullanmak isteyen vatandaşlar uzun araç kuyrukları oluşturdu. Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçişler 2’şer şeritten gerçekleştirilirken Avrupa’dan Asya istikametine olan dört şeritte gece yarısından itibaren trafiğe kapatıldı.

Son güncelleme: android-time 11:03 27.06.2019
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