Fuhuş yapmak için anlaştığı kadını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

'100 TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK'

İddianamede ifadesine de yer verildi Yol üzerinde N.K. ile 100 TL karşılığında anlaştık. Beni boş bir arsaya götürdü. Ben 'Burada evler var' dedim. O da, 'Ben seninle çıktım, bana hesap sorarlar' dedi. Cep telefonumu alıp aşağıya inerek bağırmaya başladı. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım