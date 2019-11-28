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Fuhuş yapmak için anlaştığı kadını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

Bursa'da cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı kadını öldüren Y.M. hakkındaki iddianame tamamlandı. 55 yaşındaki katil için müebbet hapis istendi.

09:03 -
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Fuhuş yapmak için anlaştığı kadını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

Bursa’da para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlı için müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

100’DEN FAZLA KAMERA İNCELENDİ

Olay geçen haziran ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 40 yaşındaki N.K.’nin cesedini buldu. Olayın ardından 100’den fazla güvenlik kamerasını izleyen Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Y.M. olduğunu belirledi.

CİNAYET SİLAHINI BAHÇEYE GÖMMÜŞ

Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, dedektörle yaptıkları aramada silahı evin bahçesinde gömülü buldu. Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

İddianameyi tamamlayan Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 55 yaşındaki Y.M. için ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti.

'100 TL KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK'
İddianamede ifadesine de yer verildi Yol üzerinde N.K. ile 100 TL karşılığında anlaştık. Beni boş bir arsaya götürdü. Ben 'Burada evler var' dedim. O da, 'Ben seninle çıktım, bana hesap sorarlar' dedi. Cep telefonumu alıp aşağıya inerek bağırmaya başladı. Belimde bulunan silah ile iki el ateş edip kaçtım, pişmanım

Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (İHA)

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