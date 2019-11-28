Fuhuş yapmak için anlaştığı kadını öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı

Bursa’da para karşılığında ilişki için anlaştığı kadını öldüren zanlı için müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.
100’DEN FAZLA KAMERA İNCELENDİ
Olay geçen haziran ayında Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 40 yaşındaki N.K.’nin cesedini buldu. Olayın ardından 100’den fazla güvenlik kamerasını izleyen Cinayet Büro ekipleri, şüphelinin Y.M. olduğunu belirledi.
CİNAYET SİLAHINI BAHÇEYE GÖMMÜŞ
Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, dedektörle yaptıkları aramada silahı evin bahçesinde gömülü buldu. Zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
İddianameyi tamamlayan Bursa Cumhuriyet Savcılığı, 55 yaşındaki Y.M. için ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti.
Sanık, önümüzdeki günlerde Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak. (İHA)