Gebze’de fabrikada büyük yangın! Alevler fabrikanın her yanını sardı

Yangın, akşam saatlerinde Gebze Beylikbağı Mahallesi D-100 yolu kenarında bulunan sünger fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında patlamalar meydana gelirken, çevrede paniğe neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI

Sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araç da yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Fabrikanın çevresinde bulunan fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol ulaşıma kapatıldı. D-100 Karayolu İstanbul istikametinde ise ulaşım önlem amacıyla tek şeritten ulaşıma verildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. DHA