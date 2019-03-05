Göcek ve Dalaman koylarında kaçak inşaat iddiası

Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde, Göcek ve Dalaman koylarını panoramik gören Taşbaşı mevkiinde imar barışından çok daha sonra başlatıldığını iddia eden “Başka Göcek Yok” grubu önce Fethiye Belediyesi'ne ardından CİMER'e başvurarak konunun aydınlatılmasını istemişti. Grup ardından sosyal medyada da durumu aktarmış, kamuoyunu harekete geçmeye davet etmişti.

YANIT GELDİ AMA…

CİMER'e, 21 Ocak’ta Fethiye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müdür vekili Aylin Hepdizdar ve Belediye Başkanı adına Belediye Başkan Yardımcısı Güzide Özkaya imzalı yazıyla verilen yanıtta ise “İlgili başvuruda bahse konu; belediyemiz Göcek Mahallesinde, tapunun 3060 parsel sayılı taşınmaz üzerine ruhsatsız olarak Zeyit Aydınlı tarafından inşa edilmiş taş duvara, 17.01.2019 tarihinde 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesine istinaden yasal işlem yapılmış olup; diğer yasal işlemleri devam etmektedir” yanıtı verildi.

BELGE VE BİLGİLERİ KAMUOYUYLA PAYLAŞTILAR

‘Başka Göcek Yok’ grubu bu yanıtın ardından yeni açıklama daha yaptı. Açıklamada “Hepimizin ortak değeri, doğal mirasımız Göcek-Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde, ekte güncel fotoğrafı yer alan, doğa harikası mağara oyuklarının tepesinde, bütünüyle sıfırdan, İmar Barışı'ndan çok sonra başlayan, bütünüyle kaçak olarak inşası süren, bittiğinde bina olacağı belli olan, yasal işleme rağmen, yine de devam eden, bu kaçak-inşaatın acilen yıktırılmasını hem Fethiye Belediyesi ve hem de Muğla Valiliği'ne aracılığınızla hatırlatmak istiyoruz. Çünkü yaptığımız ihbarlardan hala bir sonuç alamadık. Resmi kurumdan gelen evrakta, “ruhsatsız taş-duvar inşaatı” olarak 17.01.2019’da yasal işlem yapıldığı belirtilmekte. Halbuki “o taş-duvar inşaatı”, bütünüyle kaçak olarak inşa edilmeye çalışılan binanın kendisini oluşturuyor” ifadelerine yer verildi.