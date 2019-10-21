Gökçek’ten alınan o cipler satılıyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski Başkan Melih Gökçek tarafından belediye bütçesinden satın alınan ve Gökçek'in hizmetinde kullanılan arazi tipi 4 adet lüks cipi satışa çıkardı. Ankara Büyükşehir Belediyesinin bu konudaki duyurusunda, “3 adet arazi tipi aracın satışı 31.10.2019 tarihinde yapılacaktır” denildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş göreve geldikten sonra, kayıtlarda 4 adet arazi tipi lüks cip araca rastlamıştı. Bu araçlardan 3'ünün eski Başkan Gökçek'e tahsisli olduğu, diğerinin de Belediye garajında bekletildiği ortaya çıkmıştı.

BİRİNİ VERMEDİ

Yavaş, Gökçek'ten bu araçları istemiş, Gökçek de 2'sini iade etmiş ancak zırhlı olanı geri vermemişti. Mansur Yavaş da, Gökçek'ten aldığı araçları, dar gelirli çiftlere düğün arabası olarak kullandırmaya başlamıştı. Üç araç için şimdi satış kararı alındı. Satış açık arttırma usulü ile yapılacak.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek 28 Ekim 2017 tarihinde görevinden istifa etmesine rağmen, belediyeye ait 3 adet lüks cipi yaklaşık 2 yıl süreyle kullanmaya devam etmişti. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra CHP’ye geçen belediyede birçok yolsuzluk iddiasına ilişkin dosya incelemeye alınırken Gökçek’in bu cipleri de halen kullandığı tespit edilmiş ve geri istenmişti.