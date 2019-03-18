Gümüşhane şehidini son yolculuğuna uğurladı

Cenazesi dün akşam saatlerinde askeri uçakla Trabzon’a oradan da karayolu ile Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyüne getirilen şehit uzman çavuş Taşkın Temel için bugün Kürtün Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Kamuran Taşbilek, belediye başkanları, milletvekilleri, silah arkadaşları, yakınları ile binlerce hemşehrisi katıldı. Şehidin babası Mehmet Temel ve erkek kardeşi Şaban Temel taziyeleri kabul ederken, cenaze namazını İl Müftüsü Osman Ayas kıldırdı.

Yaz aylarında nişanlanacağı öğrenilen şehit uzman çavuşun cenazesi namaz sonrası ilçeye bağlı Günyüzü köyünde toprağa verildi.

TRABZON (İHA)