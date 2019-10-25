Haklarını alamayan işçiler pes etmiyor

Geceyi Eskişehir-Ankara karayolu Kanlıpınar Şehitliği mevkiinde geçiren işçiler, sabah saatlerinde yeniden Ankara’ya yürümek için hareket etti.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri yürüyüşün yasal olmadığını belirterek izin vermedi. Polis megafonla yaptığı anonslarda “Ankara’ya yürümek için yaptığınız başvuru valilik kararıyla, 2911 sayılı yasaya uymadığı için aykırı görüldüğü için yapılan gösteri yürüyüşü talebiniz uygun görülmemiştir” dedi.

GÖZALTINDAKİ 33 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kalabalık adına konuşan sendika temsilcileri ise diğer sendikalara yürüyüş hakkı tanındığını belirterek yürümek istediklerini ve sadece işçilerin 4 aylık maaşlarını almayı hedeflediklerini söyledi. Dünkü polis müdahalesinde gözaltına alınan 33 kişinin de ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

OTURMA EYLEMİNE BAŞLADILAR

Polisin yaptığı görüşmelerde bir sonuç alınamayınca işçiler oturma eylemine başladı. İşçilerin beklediği alanda Eskişehir Emniyet Müdürlüğü aralarında Çevik Kuvvet, TOMA ve Güvenlik Şubesi ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 polisle güvenlik tedbiri aldı. Yaklaşık 40 kadar işçinin oturma eylemi sürüyor. (DHA)