Hatıran kalbimizde BAKi

SÖZCÜ Gazetesi'nin kurucu ekibinde yer alan ve haber müdürlüğü görevini üstlenen Baki Avcı'nın ölüm yıldönümü için Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gazete yöneticileri, mesai arkadaşları ve Avcı Ailesi İstanbul Küçükbakkalköy Mezarlığı'nda toplandı.
Baki Avcı'nın gazeteci eşi Ümran Avcı oğulları Baran Avcı ve yeğeni sanatçı Merve Özbey de mezarı başında dua etti.
Geçmişte Hababam Sınıfı filminde birlikte rol aldığı arkadaşları da mezarı başında söz alarak “Öyle bir kapı açıldı ki Hababam Sınıfı yaprak dökümünden fazla şekilde eksiliyor. Umuyoruz, Hababam Sınıfı cennette yeniden çekilecek.. Baki dünya iyisi bir insandı. Nurlar içinde yatsın” dedi.
Dualar ve güzel dileklerle anılan Baki Avcı için mezarlık çıkışında lokma dağıtıldı.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.