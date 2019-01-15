Hatıran kalbimizde BAKi

Sadece SÖZCÜ’nün değil Türk basınının koca yürekli güler yüzlü ismi Baki Avcı (56) aramızdan ayrılalı bir yıl oldu. 40 yılı aşkın meslek hayatı boyunca gece gündüz haber peşinde koşan Avcı’nın ölüm yıldönümü olan 14 Ocak’ta ailesi ve sevenleri mezarı başında bir araya geldi.

SÖZCÜ Gazetesi'nin kurucu ekibinde yer alan ve haber müdürlüğü görevini üstlenen Baki Avcı'nın ölüm yıldönümü için Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, gazete yöneticileri, mesai arkadaşları ve Avcı Ailesi İstanbul Küçükbakkalköy Mezarlığı'nda toplandı. Baki Avcı'nın gazeteci eşi Ümran Avcı oğulları Baran Avcı ve yeğeni sanatçı Merve Özbey de mezarı başında dua etti. Geçmişte Hababam Sınıfı filminde birlikte rol aldığı arkadaşları da mezarı başında söz alarak “Öyle bir kapı açıldı ki Hababam Sınıfı yaprak dökümünden fazla şekilde eksiliyor. Umuyoruz, Hababam Sınıfı cennette yeniden çekilecek.. Baki dünya iyisi bir insandı. Nurlar içinde yatsın” dedi. Dualar ve güzel dileklerle anılan Baki Avcı için mezarlık çıkışında lokma dağıtıldı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.