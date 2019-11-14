Hazine var diye 12 bin yıllık gölü kuruttular!

Türkiye’nin sayılı doğal güzelliklerinden Dipsiz Göl’de ‘yasal izinle’ yapılan kazının sırrı ortaya çıktı. Gölde define olduğunu iddia eden ve ismi açıklanmayan bir kişi, kazı için başvuruda bulundu.

Gümüşhane Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü kazı için izin verdi. Gümüşhane Müze Müdürü Elif Öktem ile jandarma yetkililerin de eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarma görevlileri, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl’de, beş gündür sürdürülen kazı çalışmaları define bulunamayınca sonlandırıldı.

Bölgede Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’daki dört büyük lejyonu arasında gösterilen 15’inci Apollinaris lejyonunun hazinesinin arandığı öğrenildi. 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün kazılması akademisyen ve tarihçilerin tepkilerine neden oldu.



“NASIL ESKİ HALİNE GETİRECEKSİNİZ?”

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Raif Kandemir: Dünya üzerindeki buzul göller, son buzul çağından kalmadır. Yaşları 12 bin ila 18 bin yıl arasında değişir. Böyle kıymetli bir oluşuma, kendi kafalarına göre hiçbir uzmana danışmadan nasıl müdahalede bulunuyorlar? Buzul göller, dünyadaki en temiz sulardır ve küresel ısınmanın konuşulduğu şu günlerde gelecek kuşakların belki de ihtiyaç duyacağı böyle bir kaynak fütursuzca yok edildi. 12 bin yılda oluşan bu gölü nasıl olacak da siz doldurarak eski haline getireceksiniz? 12 bin yıllık bir değer ve ekosistem göz göre göre yok edilmiştir.

“EKOSİSTEM TAHRİP EDİLDİ”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Ertan Düzgüneş: Dipsiz Göl’ün suyunun boşaltılmasıyla ekosisteme darbe vurulmuştur. 12 bin yıllık veritabanı yok olmuş durumda. Tekrardan buranın suyla doldurulacağı söyleniyor ama doldurulacak su şimdi kullandığımız su. Gölde yapılan tahribatın yarattığı kayıp çok büyük. Bu talihsiz girişim sonucunda alanın turistik değerini konuşmak bence yanlış. Burada ekosistem tahribatı var ve bu ekosistem geri dönülemez biçimde yok olmuştur. Tekrardan doldurulduğu taktirde 12 bin yıllık belleği geri kazanabilecek miyiz? Kazanamayacağız.

“BÖYLE BİR CEHALET OLAMAZ”

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Coşkun Eruz: Bilim insanı olarak bizler böyle bir alanda araştırma yapabilmek için en az beş kurumdan herhangi bir şekilde müdahalede türlerin zarar görmeyeceğini, ekosisteme zarar verilmeyeceğini ve elde edilen sonuçları da raporlarla ilgili kurumlara sunmak suretiyle izin alabiliyoruz. ‘Hazine var’ denilerek böyle bir ekolojik varlığı darmadağın etmek çok yazık oldu. Dipsiz Göl’ün tahrip edilmesi ulusal kayıp. Dipsiz Göl’de define olması mümkün değil. Böyle bir cehalet olamaz. Bugünkü çağda dahi zorla boşaltılan bir gölü ya da yararak boşaltılan bir göl alanının, nasıl altına bir şey gömüp üstüne suyla doldurdular? Bunu anlamak, böyle bir şeyi düşünmek, kabul etmek bilime, hukuka, insanlığa çok da yaraşır bir durum değil. (DHA)