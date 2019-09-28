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Hikmet Çetin’den yeni göç dalgası uyarısı

CHP'nin Uluslararası Suriye Konferası'nda konuşan eski bakanlardan tecrübeli diplomat Hikmet Çetin “İdlib’de iki milyon kişinin Türkiye’ye gelme durumu var. Bunların hedefi Türkiye." dedi.

Tugay SADAY
14:32 -
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Hikmet Çetin’den yeni göç dalgası uyarısı

CHP tarafından uluslararası düzeyde düzenlenen “Suriye'de Barışa Açılan Kapı – Uluslararası Suriye Konferansı” İstanbul’da gerçekleştirildi. İstanbul Tarabya’daki bir oteldre düzelenen konferansta toplam 5 panel gerçekleştirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'ün moderatörlüğünde yapılan “Suriye Sorununun Uluslararası Boyutları” panelinde konuşan Dışişleri Eski Bakanı Hikmet Çetin ise dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YENİ GÖÇ DALGASI UYARISI

İdlib'den iki milyon kişinin Türkiye'ye gelme ihtimali olduğunu hatırlatan Çetin “Bunların hedefi Türkiye. İkinci bir sorun ise Fırat'ın Doğusu. Eğer Esad ile ilişki kurulursa bu iki sorunun da çözümü dışarıdaki müdahalelere gerek kalmadan çözülür. Türkiye ve Suriye bir araya gelirse güvenli bir bölgeye ihtiyaç kalmayabilir.” dedi.

“Suriye'nin kendi toprağı ve egemenliği söz konusu. İdlib Suriye'nin toprağı.” diyen Çetin sözlerini şöyle sürdürdü “PKK'nın Kuzey Suriye'ye gelmesi önlenebilirdi. Türkiye hem kuzeydekilere hem de Şam yönetimine savaş açtı. Türkiye'nin çıkarı özgür, istikrarlı Suriye'dir. Şam yönetimi bir af çalışması yaparak ve SDG ile BM'ye mektup yazarak iki önemli adım attı. Sığınmacıların dönüşlerine açık kapı bıraktı. Herkes siyasi çözümden bahsediyor ama sorun ayrıntılara girilince başlıyor. Aslında Cenevre Süreci'nin devam etmemesinin bir nedeni de başından beri ön koşul olarak ‘Esad gitmelidir’ denildi. Bunu dikkate almak lazım”

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