Hileli gıda patlama yaptı! Kaçak çaya domuz kanı…

İnsan sağlığını tehdit eden hileli ürün ve sahtekar firma sayısı patladı. “Son bir yılda hileli üretim yapan firma 173’ten 618’e, hileli ürün sayısı da 282’den 1211’e çıktı” diyen TBMM Tarım Komisyonu üyesi CHP'li Ayhan Barut, Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları sordu:

Ülkemizde tüketicinin gıdaya erişimi giderek zorlaşırken, sektördeki özelleştirme girişimleri, taşeronlaşma, gıda güvenliğini tehdit eden uygulamalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum ülkemizde hileli gıda üretimini ve gıdada taklit ve tağşiş yapan firma sayısının her geçen gün arttığını göstermektedir.

SOSİSE İÇ ORGAN, KAÇAK ÇAYA DOMUZ KANI

Örneğin yoğurda, domuzun deri veya kemiklerinin kaynatılmasıyla elde edilen jelatinin katılması, tavuk kemiklerinin öğütülüp salama katılması, uzun soyulmuş sosise iç organ konulması ve kaçak çayların domuz kanıyla renklendirilmesi gibi, alkollü içecekten bala, domuz etinden kuru yemişe kadar birçok üründe akla hayale gelmeyecek metotlarla hileler yapılmaktadır. 2012'den bu yana aynı firmaların hile yapmakta ve hile çeşitliliğini artırarak devam ettikleri görülmektedir.

BİR FİRMA İKİNCİ KEZ NASIL HİLELİ GIDA ÜRETİP SATAR?

Laboratuvar sonuçları olumsuz bulunan bu firma ve ürünleri hakkında hangi işlemler gerçekleştirilmiştir? Söz konusu firmaların tekrar tekrar hileli ürün üretip satışı neden engellenememektedir? Unvanı ve adresi verilen bu firmaların ürettikleri ve pazarladıkları ürünler toplatılmış mıdır? Bu ürünlerin miktarı ne kadardır? Ülkemizde üretimi yapılan gıda ürünlerinin üretim aşamasında denetlenerek piyasaya sürülmesi yönünde planlamanız var mı? Yoksa böyle bir uygulamaya gidecek misiniz?

BİRİMLERDE KAÇ GÖREVLİ MÜHENDİS VAR?

Yurttaşlarımızın canına kast eden bu firmaların ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmaları için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması amacıyla bir girişiminiz olacak mı? Bakanlık merkez ve taşra birimlerinde denetim görevlisi kaçında mühendisi bulunmaktadır? Mevcut personel sayısı denetim için yeterli mi?