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Hurdalığa düşen yıldırım yangına sebep oldu

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış etkili olmaya başladı. Alınan bilgiye göre, özellikle Boğaz bölgesinde bulunan Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde şiddetli görülen yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Ümraniye'de bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

06:26 -
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Hurdalığa düşen yıldırım yangına sebep oldu

Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, ıslanmamak için otobüs duraklarına ve metro istasyonlarının girişlerine sığındı.

YILDIRIM DÜŞTÜ YANGIN ÇIKTI

Bu arada, Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir hurdalığa yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kent genelinde yoğun yağış etkisini sürdürüyor.

Yağış öncesi yaşanan yoğun şimşek fırtınası, özellikle Fatih’te tarihi yarımada üzerinde güzel manzaralar oluşturdu. AA

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Son güncelleme: android-time 06:27 24.05.2019
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