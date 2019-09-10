Hüseyin Sözlü’den Zeydan Karalar’a yanıt

Hüseyin Sözlü, basın toplantısının başlarında Zeydan Karalar'ın “Belediyeyi 4.5 milyar lira borçla devraldım” iddialarına yanıt vererek başladı. 9 Nisan 2014 tarihinde belediyeyi 1 milyar 798 milyon borçla devraldığını bunun dolar karşılığının ise 756 milyon dolar ettiğini kaydeden Hüseyin Sözlü, “Görevi devrederken ise3 milyar 956 milyon TL dolar karşılığıyla 706 milyon dolar borç bırakmışız. Bu TL karşılığı artmış gibi görünen borç doların değer yükselmesiyle artmış gözükmektedir. Aslında biz devraldığımız belediyenin borcunu Zeydan Karalar'a devrederken 50 milyon dolar azaltmışız bile. “ dedi.

AYTAÇ DURAK DÖNEMİNDEN KALMA BORÇLAR

Hüseyin Sözlü, basın toplantısında şöyle devam etti:

“Belediyenin en büyük borcu Aytaç Durak döneminde yapılan Metro kredisini borcu ile Çatalan İcme Suyu Projesinin borcudur. Metro Adana'nın sırtında bir kamburdur. Bu borç Aytaç durak'ın Adana'ya bir hediyesidir! Biz 5 yıllık dönemimizde 671 milyon Tl metro kredisi için faiz borcu ödemişiz. Biz borç öderken aynı zamanda Adana'ya köprüler, alt ve üst geçitler, binlerce kilometre asfalt, içme suyu, kanalizasyon çalışmaları yapmışız. Çalışan işçilerin, iş araçlarının, kamyonların, dozerlerin, vinçlerin, kepçelerin mazot paralarını tıkır tıkır ödemişiz, hizmet üstüne hizmet üretmişiz, hiç suyu yolu olmayan ücra köylere bile su, yol götürmüşüz üstüne üstlük Adana'ya 154 tane yeni otobüs almışız. Otobüs sayısını 300'e çıkarmışız. Ama şimdi bu otobüslerin 200'ü tatilde, ortada yok. Sadece 100 otobüs çalışıyor. Ama Zeydan Karalar göreve geldiğin günden beri ağlıyor. Adeta ağlama günleri düzenliyor. Gelen giden yabancı misyon şeflerine ‘paramız yok, para yok mu' diye yaklaşarak itibarımızı zedeliyor. Belediye Başkanlığı ağlama makamı değildir, hizmet üretemeyince yalana başvuruyor. Yalanın ordinaryusu oldu. I Nisan itibariyle Zeydan Karalar'a görevi devrettiğimizde işçi alacakları açısından maaş, ikramiye, mesai konusunda sıfır borç vardı. Yani belediye makamını işçi alacakları açısından Zeydan Karalar'a sıfır lire borçla devrettim. Biz Adana Büyükşehir belediyesi tarihinin en büyük asfalt alımını yaptık. Eğer şimdi siz alamıyorsanız bu sizin beceriksizliğinizdir.”

“ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE YAKIŞMIYOR”

Hüseyin Sözlü, kendi döneminde yapılan Gençlik Merkezleri'nin kapatılmasını ise Atatürk'ün kurduğu bir partinin belediye başkanına yakıştıramadığını söyledi. Gençlik merkezlerinde diplomasız öğretmen çalıştırıldığı iddialarının da Zeydan Karalar'ın bir yalanı olduğunu ileri süren Hüseyin Sözlü, “60 Bin öğrenci mezun ettiğimiz Gençlik merkezleri Anadolu, fen liseleri ve yüksek öğrenime başarıda yüzde 81 bir oranı tutturdu. Zeydan Karalar burada 25 tane sahte diplomalı öğretmen var, demişti. Tek bir sahte diplomalı öğretmen bulunsa Adana halkının karşısına bir daha çıkmam. Fetöcülerin ‘ altın çocuk' sistemini sona erdirdiğimiz için bizden intikam alıyorlar. Atatürk'ün kurduğu partinin belediye başkanı, Atatatürk7ün mirasından zerre kadar nasiplenmediğini göstermiştir. “diye konuştu.

Hüseyin Sözlü, Zeydan Karalar'ın 360 TL'lik uzaktan okumalı, elektronik su sayaçlarını klasik mekanik saatlerle bir tutarak kendilerine haksız ithamda bulunduğunu da kaydetti. Hüseyin Sözlü, Zeydan Karalar'ın Ulaşım A.Ş.'nin 10 milyon TL borçlanması, apartmanların su depolarının kontrolü gibi konularda da Adana halkını yalan söyleyerek aldattığını kaydetti.

ZEYDAN BEY'E BOĞMA RAKI MI İÇİRDİLER?

Hüseyin Sözlü, Zeydan Karalar'ın Yedigöze Barajı'ndan Adana'nın 3 ilçesine içme suyu götürecek proje hakkındaki iddialarının da ciddiyetten, incelemeden ve kamu ihale kanunu bilgisinden uzak olarak sarf edildiğini söyledi, “Zeydan Bey buna nasıl inanmış, bunu söyletmek için Zeydan Bey'e boğma rakı mı içirmişler. Eğer söylediklerine inanıyorsa projesini getirsin Adana halkının önüne koyalım. Kendisine ay sonuna kadar süre veriyorum projesini getirsin tartışalım. Bu saatten sonra haysiyeti kurtarmak kendisine gelmiş.” dedi.

Hüseyin Sözlü, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın iddiaları arasında yer alan “35 su kuyusunu açmadıkları halde açılmış gibi fatura düzenlemişler” iddialarını da yalanladı ve o kuyuların hepsinde sondaj yapıldı. Ama şunu herkes bilir ki, bazan kuyulardan su çıkmaz ya da yeterli değildir. Böyle olursa o kuyudan vazgeçilir başka kuyu açılır” açıklamasında bulundu.

Sözlü, Kuzey Irak'ta bile Türk askerlerinin operasyonlarına lojistik destek için su kuyuları açtıklarını belirterek, “Yeni belediye yönetimi bizden bu kuyuların yer bilgilerini istedi. Bunlar PKK'lılarla işbirliği yapan kişilerle birlikteler. Bu nedenle biz onlara güvenip bu bilgileri vermedik. Fakat Adana Valiliği isterse onlara veririz” ifadelerini kullandı.