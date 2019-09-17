İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, SÖZCÜ yazarlarına konuştu

Deniz ZEYREK

‘İki aylık tasarrufla bütçe açığını 3.5 milyar lira azalttık’

Seçim kampanyası sırasında Sevinç İnönü'ye “Seçimden sonra sizi ziyaret edeceğim” sözü veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, o sözünü geçen haftasonu tuttu. İnönü de merhum eşi Erdal İnönü ile yaşadığı evde kendisine geniş katılımlı bir yemek verdi. Yorgo Papandreu, Celal Doğan, Ahmet Türk, Hikmet Çetin ve Altan Öymen gibi siyasetçilerin yanı sıra çok sayıda sanatçı, gazeteci ve diplomatın katıldığı yemekte, Özlem Gürses ile birlikte İmamoğlu ile sohbet etme şansı bulduk. İmamoğlu, Bodrum'da çekilen fotoğrafına, İstanbul dışına yaptığı seyahatlere dair eleştirileri yanıtlarken şunları söyledi: “Benim çok güvendiğim bir ekibim var. Çalışma prensiplerimi insanlar biliyor. Mesai mevhumum yoktur. Çocuklarımı görmek hakkım. Çocuklarını görmeyenlerde hata arasınlar.” İstanbul'a iki ayda hakim olunamayacağını vurgulayan İmamoğlu, “İnsanlar beni sanki 31 Mart'tan beri çalışıyormuşum gibi görüyor. İstanbul'un Gayrimenkul envanteri, mali envanter, araç ve personel envanteri yok. İstanbul'un tüm envanterini halka göstereceğiz.”

İSRAFI GÖSTERDİK

İmamoğlu, Yenikapı'da sergilenen araçlar için şov eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “İsraf gözler önüne serilmiş, insanların içini yakmıştır. İnsanlar israfı böyle anlamıştır. 50 milyon liralık yıllık tasarrufu beğenmeyenlere söylüyorum. Bu tasarrufla bir yıl içinde İstanbul'un çocuklarına vereceğimiz sütün bedelini çıkarmış olduk. Başka bir örnek, sadece tek bir kıyafet ihalesinde aynı iş elbisesi, aynı kalite, daha fazla sayıda ve geçen yılın yarısı fiyat ortaya çıktı. Başka ihalelerle de ayrıca 50 milyon liradan fazla tasarruf ettik. Hem tasarruf edip israfı bitireceğiz, hem yapanları soruşturacağız.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki toplantıda üstü örtülü bir şekilde İmamoğlu'nun icraatlarını eleştirmişti. AK Partililer, başka başkanların da araç tasarrufu yaptığını, ama İmamoğlu gibi sergilemediğini söylemişti. İmamoğlu, bu tespitleri “Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Kaçak güreşmiyoruz. Yaptığımızı anlatıyoruz” sözleriyle yanıtladı. Ardından da Erdoğan'ın eleştirilerine şu yanıtı verdi: “Bu ekonomik krizde, bizim israfı engelleyerek, tasarruf ederek İstanbul bütçesine eklediğimiz her kuruştan, ilk Sayın Cumhurbaşkanı memnun olmalı. 10.5 milyar TL'lik bütçe açığı 75 günlük tedbirle 7 milyara indi. 3,5 milyar TL tasarruf ettik. Bunları açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Bırakın bunları' demek yerine bize destek olmalı, eşlik etmeli, ‘hep beraber hesap soralım' demeli. Merkezi hükümetin sırtından yük alıyoruz. Bu Türkiye'de başka bir dönemi başlatıyor.”

Özlem GÜRSES

‘Bu güzel ülke bir avuç insanın iradesi ile yönetilemez’

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu önceki akşam Kandilli'de Sevinç İnönü'nün ev sahipliğinde, 120 kişinin katıldığı bir yemekte siyaset ve kültür sanat dünyasının renkli isimleri ile bir araya geldi. CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Erten Bucak'ın organizasyonunda, zarafetiyle her zaman hatırlanan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün evinde gerçekleşen yemekte, Yunanistan eski Başbakanı Papandreu da bulundu.

Özden Toker, Can Kıraç, Ahmet Türk, Celal Doğan, Canan Kaftancıoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak, Hüsnü Bozkurt ve Mehmet Ali Bayar'ın da katıldığı yemekte, ben ve SÖZCÜ Yazarı Deniz Zeyrek en neşeli masada oturduk. Müjdat Gezen, Sunay-Belgin Akın, Kadri-Nazire Gürsel ve Oğuz Kaan Salıcı'nın bulunduğu masanın gündemi “Siyasette gitmekte ve gelmekte olanlar”dı.

‘ZEYTİNYAĞI GETİRDİM'

Papandreu'nun “Size zeytin dalı getirecektim, taşıması zor olduğu için zeytinyağı getirdim” diyerek başladığı, barıştan ve umuttan yana samimi konuşması büyük alkış aldı. Ekrem İmamoğlu ise bu konuşmaya cevaben “Biliyorsunuz değil mi, seçim kampanyası sırasında bana Yunan dediler! Ne sakıncası varmış Yunan olmanın, onu da hiç anlamadık zaten.” dedi. Başkan İmamoğlu “Türkiye gördü ki, bu güzel ülke bir avuç insanın iradesi ile yönetilemez. İstanbul'da bunu başardık. Benim sandalyemin sallanması önemli değil, asıl kendisinin koltuğu sallanıyor!” dediği konuşmasının ardından eşi Dilek hanım ve Sevinç İnönü ile tek tek masaları gezdi. İlk ziyaret edilen masa “Kıdemli” olması nedeniyle Müjdat Gezen'in bulunduğu bizim masaydı.

ZAFERLE KAZANDIK

Müjdat Abi, tüm konuklara oyununda geçen şu sahneyi anlattı “Kıpkırmızı bir elbise ile bir kadın var oyunda, adı İstanbul. Oyunun bir yerinde önünden elinde bir peçete sürekli yüzündeki terleri silen bir genç geçiyor, İstanbul soruyor “Bu genç adam kim ?” Genç adam cevap veriyor “Benim adım Ekrem, bir gün seni alacağım.” Gece boyunca en çok alkış alan konuşmalardan birini Ahmet Türk yaptı. Rahmetli Erdal İnönü'yü sevgiyle anan Türk, “Demokratik bir ortamda, yeni bir dönemin kapısının açılmasını umut ediyorum…” dedi. Can Kıraç ise “Atatürk'ün kurduğu Atatürk Orman Çiftliğinde doğmuş ve büyümüş bir ziraat mühendisiyim. Hayatım boyunca CHP'ye oy verdim. 90 yaşındayım, 60 yıldır ilk defa CHP'nin böylesine farkla kazandığı bir seçim yaşadım. Size bunun için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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