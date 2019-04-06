İBB Belediye Meclisi’nde tablo şekillendi | Son dakika haberleri

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından İstanbul'da itiraz süreçleri devam ederken, büyükşehir belediye meclisindeki üye paylaşımı da şekillenmeye başladı. Resmi olmayan sonuçlara göre, AKP ve Cumhur İttifakı'nın 180 civarında meclis üyesi olacak. CHP ve Millet İttifakı meclis üyelerinin ise 130 ya da 135 civarında olması bekleniyor.

İtirazlardan sonra durum değişmez ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olsa dahi AKP Grubu İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunlukta olacak. Meclis’te çoğunluğu olan AKP, iki başkanvekilini, başkanlık divanını ve divan katiplerini seçecek. Komisyonlarda da AKP’nin çoğunluğu olacak ve 5 üye AKP'den 4 üye de CHP'den seçilecek.

BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ NASIL SEÇİLİYOR

Belediye meclislerine ilçelerin nüfusuna göre seçim yapılırken, siyasi partiler, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi uyarınca meclis üyeliği kazanıyor.

Büyükşehir Yasası’na göre; ilçe belediye başkanlığını kazanan parti, belediye başkanının yanı sıra 1 kontenjan üyeyi de meclise doğrudan gönderiyor. Geriye kalan üyelikler ise, partilerin aldıkları oya göre belirleniyor.

Hangi ilçenin kaç meclis üyesinin olacağı, nüfusa göre belirleniyor. Nüfusu 20 – 50 bin arası ilçeler 15 üye, 50 – 100 bin arası ilçeler 25 üye, 100 – 250 bin arası ilçeler 31, 250 – 500 bin arası ilçeler 37 üye ve 500 bin – 1 milyon arası ilçeler de 45 üyeden oluşuyor. İlçe meclis üyeliklerinin 5’de 1’i ise büyükşehir belediye meclisine gönderiliyor. İlçe belediye başkanı ve +1 kontenjan üye düşüldükten sonra kalan üyelikler, partilerin aldığı oya göre paylaşılıyor. Bu arada, meclis üyeliği seçilirken geçerli oyların yüzde 10’u da baraj kabul ediliyor. Barajı aşamayan partiler üyelik çıkaramıyor. Örneğin, geçerli oy sayısı 20 bin olan bir ilçede baraj 2 bin olarak belirleniyor.

312 ÜYE GÖREV YAPACAK

2014 yerel seçimlerinde göreve gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, başkanla birlikte 310 üyeden oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yeni nüfus bilgilerine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinde artış yaşandı. Bu dönem Büyükşehir Belediye Meclisi’nde başkan ile birlikte 312 üye görev yapacak.

Yeni dönemde 39 ilçeden İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne gelecek üye sayıları şöyle:

“Adalar 3, Arnavutköy 8, Ataşehir 8, Avcılar 8, Bağcılar 10, Bahçelievler 10, Bakırköy 7, Başakşehir 8, Bayrampaşa 8, Beşiktaş 7, Beylikdüzü 8, Beyoğlu 7, Büyükçekmece 7, Beykoz 7, Çatalca 6, Çekmeköy 8, Esenler 8, Esenyurt 10, Eyüpsultan 8, Fatih 8, Gaziosmanpaşa 8, Güngören 8, Kadıköy 8, Kağıthane 8, Kartal 8, Küçükçekmece 10, Maltepe 8, Pendik 10, Sancaktepe 8, Sarıyer 8, Silivri 7, Sultanbeyli 8, Sultangazi 10, Şile 4, Şişli 8, Tuzla 8, Ümraniye 10, Üsküdar 10, Zeytinburnu 8.”