İBB, Düzce’de yaraları sarmaya devam ediyor

Düzce'de 17 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelan nedeniyle kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İBB'nin de bölgeye yardımlarına ralıksız devam ediyor. Akçakoca ilçesinde arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor. AKOM yönetimindeki İBB ekipleri, 20 Temmuz Cumartesi sabahı Akçakoca ve Cumayeri'ne bağlı köylerde selin meydana getirdiği hasar ile ilgili yapılacak çalışma için kriz masasında ilçe yetkilileriyle toplantı yaptı. Ekipler, toplantının ardından arama kurtarma ve kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

İBB, bölgede çamur çekme işleminde kullanılacak 1 kombine araç 2 vidanjör ile 8 personeli daha sabah saatlerinde Düzce'ye gönderdi. Saat 11.00'de bölgeye ulaşan araçlarla çamur çekme çalışmaları başladı.

KAYIP BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK), sel felaketinde kaybolan 6 vatandaşımızı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların 3. gününde Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'ndeki Melen Çayı'nda vatandaşlar tarafından görülen kişinin cansız bedeni, bölgedeki diğer ekipler ve İstanbul İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekibi (ISAK) tarafından çıkartıldı. Cesedin Cengiz Töngel'e ait olduğu tahmin ediliyor.

MELEN ÇAYI ADIM ADIM TARANIYOR

İlk gün Melen Çayı'nın iki yakasında karşılıklı olarak Uğurlu köyüne kadar olan 5 kilometrelik bölümü tarandı. Dere yatağının yerinin değiştiği, çayın bazı bölümlerde 100 metrelik genişliklere ulaştığı, yer yer 2 metreyi bulan mil tabakalarının evleri araçları tamamen kapladığı görüldü.

Hayvancılığın yoğun olduğu bölgede selden telef olan çok sayıda hayvan tespit edildi. Ormandan dere yatağına düşen ağaçları kaldırma çalışmaları da sürüyor.

HALKIN TEMİZ SU VE YİYECEK İHTİYACI DA KARŞILANIYOR

İBB İtfaiye ekipleri, Esma Hanım Köyü'nde bulunan cami, okul, sağlık ocağı gibi kamu kurumları ve vatandaşın evine biriken çamuru tahliye çalışmalarına devam ediyor.

Esma Hanım Köyü'nde konuşlandırılan İBB Lojistik Destek Müdürlüğü'ne ait Mobil Büfe aracı, halkın yiyecek içecek ihtiyacını karşılıyor.

İBB Hamidiye AŞ'ye ait 6 adet 16 tonluk içme suyu aracı, alt yapısı bozulan ve içme suyu temin edilemeyen bölgelerde vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.

Düzce'deki İBB Yardım Ekibi; İtfaiye, Yol Bakım, Destek Hizmetleri ve Hamidiye A.Ş. ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşan toplam 49 personel ile 27 araç ve iş makinesinden oluşuyor.

BÖLGEYE GÖNDERİLEN ARAÇLAR

5 ADET İŞ MAKİNESİ (DOZER, EKSKAVATÖR)

1 ADET SU ALTI ARAMA KURTARMA ARACI

1 ADET KOMBİNE ARAÇ

2 ADET VİDANJÖR

1 ADET 7 TONLUK SU İKMAL ARACI

6 ADET 16 TONLUK İÇME SUYU TANKERİ

1 ADET MOBİL BÜFE

10 ADET TIR, KAMYONET