İBB Meclisi’nde ‘ek gündem teklifi’ tartışması

İBB Meclisi'nin ilk oturumunda “ek gündem teklifi” tartışması yaşandı. Her ayın ilk meclis oturumunda başkanlık teklifleri ilgili komisyonlarda görüşülmek üzere sevk edilir ve mecliste oya sunulacak gündem maddeleri belirlenir. İlk oturumda, dini ve milli bayramlarda ücretsiz yolcu taşımacılığı gibi o aya özgü alınması gereken acil konular da meclisteki partiler tarafından ortak imza ile “ek gündem teklifi” olarak hızlıca karara bağlanmak üzere gündeme alınır. Soru önergeleri ve ek teklifler, içeriğine bakılmaksızın genel teamüller gereği oy birliği ile başkanlık makamına sevk edilirdi.

3 EK GÜNDEM TEKLİFİ

Ancak Ekim ayının ilk oturumunda AKP grubu meclis çalışma sistematiğinin dışına çıkarak ilginç bir yönteme başvurdu. AKP'li meclis üyeleri ayrı ayrı 3 ek gündem teklifinde bulunarak plan değişikliği ve protokol feshi talep etti. İlk teklifte İBB ve iştiraki İmar AŞ mülkiyetinde bulunan Şişli, Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüp ve Beşiktaş'taki boş durumdaki bazı parsellerin acil toplanma alanı olarak da kullanılabilmesi için gerekli imar planlarının değiştirilerek park alanına dönüştürülmesi talep edildi. İkinci teklifte; Başakşehir'de altı, Tuzla'da üç parselin kamu hizmet alanlarında kullanılmak üzere gerekli imar değişikliğinin yapılması önerisinin komisyonlara sevki istendi.

İBB-ESENLER BELEDİYESİ PROTOKOLÜ FESH EDİLİYOR

Son teklif de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşadığı polemiklerle tanınan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun başkanı olduğu Esenler Belediyesi ile İBB arasında 2016 yılında imzalanan ve 31 Mart seçimi sonrasında İmamoğlu mazbatasını aldıktan bir gün sonra iptal edilen askeri alanın imara açılmasına hakkındaki protokolden geldi. Teklifte “Mülkiyeti Esenler Belediye Başkanlığına ait 1131 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili 13 Nisan 2016'da İBB Meclis kararı alınmış ve 8 Haziran 2016'da protokol imzalanmıştır. Esenler Belediye Başkanlığının 19 Nisan 2019 tarihli meclis kararı ile ortak hizmet protokolü uygun görülmemiş olduğundan protokolün uygulanma imkanı kalmamıştır” denildi. 2016 tarihli İBB Meclis kararının iptali ve imzalanan protokolün feshi talep edildi.

MECLİSİN ÇALIŞMA SİSTEMİNE AYKIRI

Ek gündem teklifleri CHP grubu tarafından tepki ile karşılandı. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı dönem başında parti grupları arasında görüşme yapıldığını ve gruplar arasında istişare edilmeden ek teklif sunulmaması konusunda görüş birliğine varıldığını söyledi. Balyalı, “İlk önergede nezaketen bir şey demedik oybirliği ile geçirdik. Ama görüyoruz ki AKP bunu bir usul haline getiriyor. Bu meclisimizin çalışma sistematiğine de uygun değil. Bu tür konuların önce gruplar arasında istişare edilmesi ve sonrasında meclise gelmesi daha doğru. Bu yüzden ret oyu vereceğiz” dedi.

AKP'NİN DE BENİMSEDİĞİ BİR USULDÜ

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP'li İBB Meclis Üyesi Sedat Özkan da 10 yıldır İBB meclisinde görev yaptığını vurgulayarak, “Bu süre içinde plan değişiklikleri ek gündem teklifi olarak gündeme alınmadı. Bu daha önce AKP grubu tarafından da benimsenen bir usul. Bunun teknik olarak sıkıntıları da var. Planlama Müdürlüğü'nden gerekli çalışmalar yapılarak plan değişikliğinin hazırlanması lazım. 2009'dan önce İstanbul'da yanlış yapılan birçok plan tadilatı, bu şekilde gelen tekliflerdir” diye konuştu.

“KANUNDAN DEĞİL İSTİŞAREDEN BAHSEDİLİYOR”

AKP'li üyeler “yasal haklarını kullandıklarını” söyleyince İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Arkadaşlar kanundan değil istişareden bahsetti. Kanuni hakkınız ama burada da bir eğilim var, sürdürülen bir usul var. Önergelerin iyi ya da kötü olduğu yorumu yapılmadı. İstişarenin sürdürülmesini öneriyorum. Kendi kararınız tabi. Kamusal bir fayda var ama başka yollar açar diye istişarede bulunulmasını öneriyorum” uyarısında bulundu.

CHP KAZANDIĞI İÇİN PROTOKOL GERİ ÇEKİLİYOR

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da AKP grup başkanvekili ile meclis ilk çalışmalarına başlarken konuştuklarını “bilgi vermeden, önceden söylemeden gündeme teklif ve önerge getirmeme” konusunda anlaştıklarını aktardı. Subaşı “Bugün bakıyoruz çok sayıda önerge geliyor, önemli önergeler. Basit konular da değil. Esenler ile ilgili önerge askeri alanların imara açılması ile ilgili önemli bir konu. Askeri alan içindeki parselle ilgili. TOKİ'nin askeri alanlarda ilçe belediyesi İBB ve kamu kurumlarının bir araya geldiği bir iş vardı. Öncü rol İBB'ye yüklenmişti. Siz şimdi İBB, CHP yönetimine geçti diye geri çekiyorsunuz” dedi.

AKP'lilerin ek gündem teklifleri oy çokluğu ile kabul edilerek komisyonlara havale edildi.