İBB’nin 4. kez satışa çıkardığı araziye yine alıcı çıkmadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait etrafı gökdelenlerle çevrili Beşiktaş Dikilitaş Yeşil Çimen Sokak'taki 5 bin 763 metrekarelik boş durumda olan ve “konut +ticaret” imarına sahip arazi 2 Aralık 2015 tarihinde 109 milyon 508 bin TL tahmini bedel ile ihaleye çıkarılmış ve satılamamıştı. Arazi daha sonra 13 Ocak 2016 ve 17 Şubat 2016'da da aynı tahmini bedel ile satışa çıkarıldı ama alıcı bulunamadı. En son 23 Ekim tarihinde 144 milyon 205 bin lira tahmini bedel ile ihaleye çıkarılan arazi için yine teklif sunulmadı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'un başkanlık ettiği ihaleye, teklif veren çıkmadığından dosya Emlak Müdürlüğü'ne iade edildi.

TARTIŞMALAR ARASINDA İMARI DEĞİŞTİRİLDİ

İBB'nin AKP yönetiminde olduğu dönemden kalma bir satış kararı kapsamında ihale edilen arazi, 17 Ekim tarihli İBB Meclis oturumu sırasında da tartışmalı bir şekilde gündeme gelmişti. Dikilitaş'taki arazi, AKP grubunun önergesi ile Levent'teki İETT Garajı arazisinin de aralarında bulunduğu Kağıthane, Esenler, Başakşehir, Eyüpsultan'daki 14 parsel ile birlikte “park” olarak düzenlenmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun onayına sunulmuş durumda olan karar, İBB'nin çalışma sistematiğine aykırı şekilde gündeme getirilmesi ve mevzuata uygun olarak hareket edilmemesi nedeniyle tartışmalar arasında oy çokluğu ile kabul edilmişti. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı “CHP yeşil alana karşıymış” gibi bir algı yaratılmak istendiğini belirterek “AKP, meclisteki çoğunluğunu kullanarak kendini başkanlığın yerine koymaya çalışıyor. Buralar yeşil alan olarak kullanılabilir hiç sorun yok. Ama idarenin başka tasarruf hakları da olabilir. Sadece Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinden sonra buralarda yetkisini kullanmasın diye siyasi amaçlı bir hamle yapılıyor. Biz bunun için ret veriyoruz. Usule uygun olarak getirin hepsine evet diyeceğiz” sözleri ile tepki göstermişti.