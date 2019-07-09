İçişleri Bakanlığı’na ‘gar katliamı’ tazminatı

10 Ekim 2015 tarihinde, Ankara'da; KESK, DİSK, TMMOB ve TTB “Emek, Barış ve Demokrasi” mitingi gerçekleştirmek için toplanmıştı. Ancak mitinge IŞİD tarafından hain bir saldırı gerçekleştirilmiş ve 103 kişi yaşamını yitirmişti.

MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA MAHKUM ETTİ

IŞİD'in saldırısında hayatını kaybeden inşaat işçisi Tekin Arslan için; eşi Nebahat Arslan ile çocukları Suna Arslan ve Berfin Arslan bir dava açtı.

Davacılardan Nebahat Arslan, Suna Arslan ve Berfin Arslan; Tekin Arslan'ın saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak idarenin hizmet kusuru olduğunu, maddi ve manevi zarara uğradıklarını, idarenin bozulan ekonomik dengeyi yeniden sağlaması gerektiğini ileri sürdü.

Açılan davada, mahkeme, maddi-manevi tazminat talebini kısmen kabul etti.

Eski CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün de davacıların avukatlığını üstlendiği davada, Ankara 17. İdare Mahkemesi, “Saldırıyı önlemekle yükümlü olduğu halde önleyemeyen” İçişleri Bakanlığı'nı 350 bin TL maddi-manevi tazminata mahkum etti.

İLK TAZMİNAT DEĞİL

Bakanlık hakkında saldırıda hayatını kaybeden Mesut Mak’ın ailesi de tazminat davası açmış Ankara 12’nci İdare Mahkemesi davayı 2018 yılında karar bağlamıştı. Avukat Barış Yıldırım tarafından Mak ailesi adına İçişleri Bakanlığı ve Ankara Valiliği hakkında açılan 700 bin liralık manevi tazminatında mahkeme her iki kurumun 400 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.